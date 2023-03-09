Самый дешевый кроссовер в Украине пройдет обновление: как изменится модель (фото)

Chery Tiggo 2 Pro получил полностью новые переднюю и заднюю часть. Мощность двигателя кроссовера увеличили до 116 л. с.

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В интернете попали фото нового Chery Tiggo 2 Pro. Бюджетный кроссовер пройдет модернизацию и вскоре поступит в продажу. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Chery Tiggo 2 Pro стал современнее на вид. У кроссовера полностью новая передняя часть с увеличенной решеткой радиатора и продолговатыми диодными фарами. Также заменены крылья, капот и дверь багажника, а фонари растянуты на всю ширину кузова. Кроме того, увеличен спойлер на крыше.

Кроссовер получил новую дверь багажника Фото: autohome.com.cn

Салон Chery Tiggo 2 Pro 2023 не показали. Не исключено, что китайский кроссовер впервые получит цифровую панель приборов.

Двигатель Chery Tiggo 2 Pro получит прибавку в мощности и будет развивать 116 л. с. Как и прежде, модель будут предлагать с 5-ступенчатой механической КПП и вариатором.

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Напомним, что Chery Tiggo 2 Pro на данный момент является самым доступным кроссовером в Украине – его цена стартует с 558 700 гривен. Модель довольно богато оснащена в базовой версии – есть кондиционер, круиз-контроль, камера заднего вида и парктроник.

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