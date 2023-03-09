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Авто

Названі ТОП 15 найпопулярніших кросоверів в Україні за 2023 рік

BMW X5, найпопулярніші кросовери, кросовери з пробігом, б/в кросовери в Україні.
Фото: BMW | BMW X5 – найпопулярніший кросовер з пробігом в Україні

Майже чверть всіх проданих авто в Україні — кросовери та позашляховики. Найбільшим попитом користуються японські та німецькі моделі.

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Кросовери залишаються найпопулярнішим класом авто в Україні. Вони домінують у сегменті нових авто, а серед машин з пробігом їхня частка зростає і вже досягла 24%. За лютий українці придбали 18,5 тис. кросоверів із пробігом. У Auto.ria назвали найпопулярніші авто цього класу.

BMW X5, найпопулярніші кросовери, кросовери з пробігом, б/в кросовери в Україні. Fullscreen
Найчастіше українці обирають японські та німецькі кросовери.
Фото: auto.ria.com

Найбільшим попитом користуються японські та німецькі кросовери з пробігом. У лютому українці найчастіше обирали позашляхові Nissan (1860 авто), Toyota (1544), Volkswagen (1353) та BMW (1350).

Серед моделей лідерство зберігає BMW X5 (795 автомобілів). Друге місце – у Mitsubishi Outlander (647 шт.), А третє – у Hyundai Tucson (629). Замикають ТОП-5 Nissan Qashqai (597 шт.) та Toyota RAV4 (563).

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Найпопулярніші кросовери з пробігом в Україні:

  1. BMW X5 – 795 авто (середня ціна $14 900)
  2. Mitsubishi Outlander – 647 ($8700)
  3. Hyundai Tucson – 629 ($8500)
  4. Nissan Qashqai – 597 ($8600)
  5. Toyota RAV4 – 563 ($9500)
  6. Volkswagen Tiguan – 540 ($22 500)
  7. Volkswagen Touareg – 510 ($21 000)
  8. Hyundai Santa Fe – 463 ($9700)
  9. Nissan Rogue – 460 ($16 100)
  10. Kia Sportage – 421 ($12 600)
  11. Audi Q7 – 397 ($42 900)
  12. Honda CR-V – 383 ($10 700)
  13. Toyota Land Cruiser Prado – 364 ($16 000)
  14. Mazda CX-5 – 363 ($21 900)
  15. Audi Q5 – 358 ($18 100)

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні різко зріс попит на електромобілі, причому в сегменті нових електрокарів встановлено рекорд продажу.

Також ми писали, що в нашій країні скоротився імпорт б/в авто.