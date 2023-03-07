В Україні скоротився імпорт уживаних автомобілів: найпопулярніші моделі лютого

За лютий 2023 року в Україну ввезли на 54% менше автомобілів, ніж за аналогічний період минулого року. Середній вік імпортованих легковиків становив 11 років.

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В Україні суттєво скоротився імпорт уживаних автомобілів. Загалом 2023 року українську реєстрацію вже отримали майже 25 тисяч авто. Про це розповіли в Укравтопромі.

За лютий в Україну імпортували 13,5 тисяч автомобілів з пробігом. Це на 54% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Бестселером серед ввезених в Україну з інших країн легкових автомобілів залишається модель Renault Megane. За лютий українці імпортували 1049 таких авто.

[ + – ] За лютий в Україну завезли 1049 автомобілів Renault Megane Фото: Renault

Середній вік серед уживаних автомобілів, імпортованих в Україну в лютому, становив 11 років. Найстарішим імпортним авто став Audi A4 1995 року випуску.

Кількість імпортованих у лютому вживаних автомобілів у 3,7 раза перевищує продаж нових моделей за той же період.

Важливо

Які вживані автомобілі купують українці: найпопулярніші моделі лютого

Топ 5 найпопулярніших вживаних авто, імпортованих в Україну в лютому:

Renault Megane — 1049 авто; Volkswagen Golf — 925 авто; Skoda Octavia — 710 авто; Volkswagen Passat — 657 авто; Ford Focus — 360 авто.

Раніше Фокус писав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку вживаних автомобілів.