В Україні скоротився імпорт уживаних автомобілів: найпопулярніші моделі лютого
За лютий 2023 року в Україну ввезли на 54% менше автомобілів, ніж за аналогічний період минулого року. Середній вік імпортованих легковиків становив 11 років.
В Україні суттєво скоротився імпорт уживаних автомобілів. Загалом 2023 року українську реєстрацію вже отримали майже 25 тисяч авто. Про це розповіли в Укравтопромі.
За лютий в Україну імпортували 13,5 тисяч автомобілів з пробігом. Це на 54% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Бестселером серед ввезених в Україну з інших країн легкових автомобілів залишається модель Renault Megane. За лютий українці імпортували 1049 таких авто.
Середній вік серед уживаних автомобілів, імпортованих в Україну в лютому, становив 11 років. Найстарішим імпортним авто став Audi A4 1995 року випуску.
Кількість імпортованих у лютому вживаних автомобілів у 3,7 раза перевищує продаж нових моделей за той же період.Важливо
Топ 5 найпопулярніших вживаних авто, імпортованих в Україну в лютому:
- Renault Megane — 1049 авто;
- Volkswagen Golf — 925 авто;
- Skoda Octavia — 710 авто;
- Volkswagen Passat — 657 авто;
- Ford Focus — 360 авто.
Раніше Фокус писав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку вживаних автомобілів.