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В Україні скоротився імпорт уживаних автомобілів: найпопулярніші моделі лютого

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Фото: Volkswagen | Volkswagen Golf залишається одним із найпопулярніших автомобілів, які імпортують в Україну

За лютий 2023 року в Україну ввезли на 54% менше автомобілів, ніж за аналогічний період минулого року. Середній вік імпортованих легковиків становив 11 років.

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В Україні суттєво скоротився імпорт уживаних автомобілів. Загалом 2023 року українську реєстрацію вже отримали майже 25 тисяч авто. Про це розповіли в Укравтопромі.

За лютий в Україну імпортували 13,5 тисяч автомобілів з пробігом. Це на 54% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Бестселером серед ввезених в Україну з інших країн легкових автомобілів залишається модель Renault Megane. За лютий українці імпортували 1049 таких авто.

Renault Megane Fullscreen
За лютий в Україну завезли 1049 автомобілів Renault Megane
Фото: Renault

Середній вік серед уживаних автомобілів, імпортованих в Україну в лютому, становив 11 років. Найстарішим імпортним авто став Audi A4 1995 року випуску.

Кількість імпортованих у лютому вживаних автомобілів у 3,7 раза перевищує продаж нових моделей за той же період.

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Які вживані автомобілі купують українці: найпопулярніші моделі лютого
Які вживані автомобілі купують українці: найпопулярніші моделі лютого

Топ 5 найпопулярніших вживаних авто, імпортованих в Україну в лютому:

  1. Renault Megane — 1049 авто;
  2. Volkswagen Golf — 925 авто;
  3. Skoda Octavia — 710 авто;
  4. Volkswagen Passat — 657 авто;
  5. Ford Focus — 360 авто.

Раніше Фокус писав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку вживаних автомобілів.