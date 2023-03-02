Які вживані автомобілі купують українці: найпопулярніші моделі лютого

У лютому українці найчастіше купували автомобілі бренду Volkswagen. На внутрішньому ринку в лютому відбулися значні зміни.

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Експерти проаналізували ринок старих автомобілів в Україні. Вони назвали найпопулярніші бренди й моделі за лютий. Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

У лютому постійний лідер продажів на ринку автомобілів Daewoo Lanos опустився на третє місце. Його випередили німецькі автомобілі.

Найпопулярніші вживані автомобілі на внутрішньому ринку

[ + – ] Volkswagen лідирує на ринку вживаних автомобілів в Україні Фото: Volkswagen

Лідером серед легкових автомобілів за підсумками лютого став Volkswagen. Усього за місяць було укладено 7,8 тисячі угод купівлі-продажу авто цього бренду.

Друге місце з продажу зайняв АвтоВАЗ. У лютому було куплено 3,9 тисячі таких автомобілів.

На третій позиції з продажу опинився бренд Renault. За минулий місяць українці придбали 3,8 тисячі автомобілів цього бренду.

Найпопулярніші моделі авто на внутрішньому ринку за лютий:

Лідером із продажу серед моделей у лютому став Volkswagen Passat. За місяць було укладено 2,3 тисячі угод купівлі-продажу таких автомобілів.

На другому місці опинилася Skoda Octavia. За лютий українці купили 2,1 тисячі таких авто.

Daewoo Lanos і Sens посіли третє місце з продажу. Минулого місяця було реалізовано трохи більше ніж 2 тисячі автомобілів цих моделей.

Топ 15 найпопулярніших моделей авто на внутрішньому ринку:

Volkswagen Passat — 2 316 авто Skoda Octavia — 2 060 авто Daewoo Lanos & Sens — 2 031 авто Volkswagen Golf — 1 743 авто Renault Megane — 1 186 авто Ford Focus — 987 авто Skoda Fabia — 923 авто BMW 5 Series — 920 авто Toyota Camry — 889 авто Audi A6 — 862 авто Opel Astra — 854 авто ВАЗ 2109/99 — 834 авто BMW 3 Series — 827 авто Chevrolet Aveo — 798 авто Mercedes-Benz E-Class — 748 авто

Найпопулярніші вживані авто, імпортовані з інших країн

[ + – ] Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Крім внутрішнього ринку, Volkswagen очолив рейтинг авто, імпортованих із інших країн. За лютий зареєстрували 2,5 тисячі таких автомобілів.

Друге місце дісталося Renault. За минулий місяць в Україну ввезли 1,5 тисячі автомобілів французького бренду.

На третьому місці серед імпортних автомобілів розташувався бренд Skoda. За лютий зареєстрували понад тисячу таких автомобілів.

Найпопулярніші моделі авто, імпортовані з інших країн у лютому:

У лютому в Україну найчастіше привозили Volkswagen Golf. Усього було зареєстровано 811 таких автомобілів.

Друге місце серед "свіжопригнаних" авто зайняла Skoda Octavia. За лютий українці зареєстрували 671 автомобіль цієї моделі.

Трійку лідерів замикає Volkswagen Passat. Загалом минулого місяця було зареєстровано 626 таких автомобілів.

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Топ 15 найпопулярніших моделей авто, пригнаних з-за кордону:

Volkswagen Golf — 811 авто Skoda Octavia — 671 авто Volkswagen Passat — 626 авто Renault Megane — 596 авто Renault Scenic — 439 авто Ford Focus — 301 авто Nissan Qashqai — 284 авто Volkswagen Touran — 233 авто Audi A4 — 229 авто Skoda Fabia — 217 авто Nissan Leaf — 198 авто Volkswagen Tiguan — 196 авто Opel Zafira — 191 авто Audi Q5 — 169 авто Opel Astra — 162 авто

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