Какие подержанные автомобили покупают украинцы: самые популярные модели февраля

В феврале украинцы чаще всего покупали автомобили бренда Volkswagen. На внутреннем рынке в феврале произошли значительные изменения.

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Эксперты проанализировали рынок подержанных автомобилей в Украине. Они назвали самые популярные бренды и модели за февраль. Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

В феврале постоянный лидер продаж на рынке б/у автомобилей Daewoo Lanos опустился на третье место. Его опередили немецкие автомобили.

Самые популярные подержанные автомобили на внутреннем рынке

[ + – ] Volkswagen лидирует на рынке подержанных автомобилей в Украине Фото: Volkswagen

Лидером среди легковых автомобилей по итогам февраля стал Volkswagen. Всего за месяц было заключено 7,8 тысячи сделок купли-продажи авто этого бренда.

Второе место по продажам занял АвтоВАЗ. В феврале было куплено 3,9 тысячи таких автомобилей.

На третьей позиции по продажам оказался бренд Renault. За прошлый месяц украинцы приобрели 3,8 тысячи автомобилей этого бренда.

Самые популярные модели авто на внутреннем рынке за февраль:

Лидером по продажам среди моделей в феврале стал Volkswagen Passat. За месяц было заключено 2,3 тысячи сделок купли-продажи таких автомобилей.

На втором месте оказалась Skoda Octavia. За февраль украинцы купили 2,1 тысячи таких авто.

Daewoo Lanos и Sens заняли третье место по продажам. В прошлом месяце было реализовано чуть более 2 тысяч автомобилей этих моделей.

ТОП-15 самых популярных моделей авто на внутреннем рынке:

Volkswagen Passat — 2 316 авто Skoda Octavia — 2 060 авто Daewoo Lanos & Sens — 2 031 авто Volkswagen Golf — 1 743 авто Renault Megane — 1 186 авто Ford Focus — 987 авто Skoda Fabia — 923 авто BMW 5 Series — 920 авто Toyota Camry — 889 авто Audi A6 — 862 авто Opel Astra — 854 авто ВАЗ 2109/99 — 834 авто BMW 3 Series — 827 авто Chevrolet Aveo — 798 авто Mercedes-Benz E-Class — 748 авто

Самые популярные подержанные авто, импортированные из других стран

[ + – ] Volkswagen Golf стал самым Фото: Volkswagen

Помимо внутреннего рынка, Volkswagen возглавил и рейтинг авто, импортированных из других стран. За февраль зарегистрировали 2,5 тысячи таких автомобилей.

Второе место досталось Renault. За прошлый месяц в Украину ввезли 1,5 тысячи автомобилей французского бренда.

На третьем месте среди импортных авто расположился бренд Skoda. За февраль зарегистрировали более тысячи таких автомобилей.

Самые популярные модели авто, импортированные из других стран в феврале:

В феврале в Украину чаще всего привозили Volkswagen Golf. Всего было зарегистрировано 811 таких автомобилей.

Второе место среди "свежопригнанных" авто заняла Skoda Octavia. За февраль украинцы зарегистрировали 671 авто этой модели.

Тройку лидеров замыкает Volkswagen Passat. Всего в прошлом месяце было зарегистрировано 626 таких автомобилей.

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ТОП-15 самых популярных моделей авто, пригнанных из-за рубежа:

Volkswagen Golf — 811 авто Skoda Octavia — 671 авто Volkswagen Passat — 626 авто Renault Megane — 596 авто Renault Scenic — 439 авто Ford Focus — 301 авто Nissan Qashqai — 284 авто Volkswagen Touran — 233 авто Audi A4 — 229 авто Skoda Fabia — 217 авто Nissan Leaf — 198 авто Volkswagen Tiguan — 196 авто Opel Zafira — 191 авто Audi Q5 — 169 авто Opel Astra — 162 авто

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