В Украине сократился импорт подержанных автомобилей: самые популярные модели февраля

За февраль 2023 года в Украину ввезли на 54% меньше автомобилей, чем за аналогичный период в прошлом году. Средний возраст импортированных легковушек составил 11 лет.

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В Украине существенно сократился импорт подержанных автомобилей. Всего в 2023 году украинскую регистрацию уже получили почти 25 тысяч авто. Об этом рассказали в УкрАвтопроме.

За февраль в Украину импортировали 13,5 тысячи автомобилей с пробегом. Это на 54% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Бестселлером среди ввезенных в Украину из других стран легковых автомобилей остается модель Renault Megane. За февраль украинцы импортировали 1049 таких авто.

[ + – ] За февраль в Украину завезли 1049 автомобилей модели Renault Megane Фото: Renault

Средний возраст среди подержанных автомобилей, импортированных в Украину в феврале составил 11 лет. Самым старым ввезенным авто стал Audi A4 1995 года выпуска.

Количество импортированных в феврале подержанных автомобилей в 3,7 раза превышает продажи новых моделей за тот же период.

Важно

Какие подержанные автомобили покупают украинцы: самые популярные модели февраля

ТОП-5 самых популярных подержанных авто, импортированных в Украину в феврале:

Renault Megane — 1049 авто; Volkswagen Golf — 925 авто; Skoda Octavia — 710 авто; Volkswagen Passat — 657 авто; Ford Focus — 360 авто.

Ранее Фокус писал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка подержанных автомобилей.