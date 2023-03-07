Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

В Украине сократился импорт подержанных автомобилей: самые популярные модели февраля

Volkswagen, Volkswagen Golf, Renault, Renault Megane, Авто, Автомобили, Импорт, Статистика, Украина, Украинцы, Продажи
Фото: Volkswagen | Volkswagen Golf остается одним из самых популярных автомобилей, которые импортируют в Украину

За февраль 2023 года в Украину ввезли на 54% меньше автомобилей, чем за аналогичный период в прошлом году. Средний возраст импортированных легковушек составил 11 лет.

Related video

В Украине существенно сократился импорт подержанных автомобилей. Всего в 2023 году украинскую регистрацию уже получили почти 25 тысяч авто. Об этом рассказали в УкрАвтопроме.

За февраль в Украину импортировали 13,5 тысячи автомобилей с пробегом. Это на 54% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Бестселлером среди ввезенных в Украину из других стран легковых автомобилей остается модель Renault Megane. За февраль украинцы импортировали 1049 таких авто.

Renault Megane Fullscreen
За февраль в Украину завезли 1049 автомобилей модели Renault Megane
Фото: Renault

Средний возраст среди подержанных автомобилей, импортированных в Украину в феврале составил 11 лет. Самым старым ввезенным авто стал Audi A4 1995 года выпуска.

Количество импортированных в феврале подержанных автомобилей в 3,7 раза превышает продажи новых моделей за тот же период.

Важно
Какие подержанные автомобили покупают украинцы: самые популярные модели февраля
Какие подержанные автомобили покупают украинцы: самые популярные модели февраля

ТОП-5 самых популярных подержанных авто, импортированных в Украину в феврале:

  1. Renault Megane — 1049 авто;
  2. Volkswagen Golf — 925 авто;
  3. Skoda Octavia — 710 авто;
  4. Volkswagen Passat — 657 авто;
  5. Ford Focus — 360 авто.

Ранее Фокус писал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка подержанных автомобилей.