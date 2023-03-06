В Раде предложили сделать рынок подержанных автомобилей более "прозрачным": что изменится

Зарегистрированный законопроект поможет снизить количество коррупционных сделок на рынке подержанных автомобилей. Также предусмотрено расширение деятельности "белых" автотрейдеров.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка подержанных автомобилей. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД" поможет решить некоторые проблемы на рынке б/у автомобилей.

"Отмена бессмысленной государственной регистрации подержанных автомобилей торгующей организацией на себя, даже если она их покупает как товар для дальнейшей перепродажи, станет залогом для вывода из тени рынка, расширения деятельности "белых" автотрейдеров и ликвидации схем, из-за которых бюджет недополучает налоги", — подчеркнул Гетманцев.

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Детенизация рынка подержанных автомобилей позволит избежать торговых и финансовых операций, которые происходят вне государственного контроля и учета. Таким образом в бюджет будет поступать больше средств. Помимо этого законопроект направлен на ликвидацию коррупционных схем.

Принятие законопроекта также сделает условия перепродажи б/у транспортных средств более выгодными. Организациям не нужно будет тратить время и средства на регистрацию авто, если они не будут использоваться для собственных нужд, а готовятся к перепродаже.

Ранее Фокус писал, что в Верховной Раде предложили усилить наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде.