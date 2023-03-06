В Украине могут ужесточить ответственность за езду в нетрезвом виде: как будут наказывать

Депутаты предложили более строго наказывать за вождение в нетрезвом виде. Транспортные средства могут начать конфисковывать для нужд ВСУ.

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В Верховной Раде предложили усилить наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Транспортные средства могут конфисковывать для нужд ВСУ. Об этом идет речь в соответствующем законопроекте.

В проекте закона №9076 об усилении ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции говорится, что более строгие наказания позволят снизить общее количество ДТП в Украине.

Сейчас за повторное в течение года вождение в нетрезвом видео предусмотрен штраф в размере 34 тысячи гривен. Помимо этого у нарушителя отнимают права на три года и конфискуют транспортное средство.

В Верховной Раде считают, что штраф нужно увеличить до 51 тысячи гривен. Также изъятые транспортные средства предложили передавать на нужды Вооруженных сил Украины.

По данным Департамента патрульной полиции, только за 2022 год в нашей стране произошло 18 628 ДТП с травмированными и погибшими лицами. В них погибли 2 791 украинец и еще 23 145 человек получили травмы.

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Основными причинами ДТП с пострадавшими остаются превышение скорости, нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестков и нарушение правил проезда пешеходных переходов. В большинстве случаев нарушители управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Фокус писал, что в Верховной Раде предложили ввести штрафы для водителей за нарушение правил безопасной перевозки животных.