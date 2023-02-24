Верховная Рада провалила голосование за растаможку авто через "Дію": назвали причины

Далеко не всем понравилась новая формула растаможки автомобилей. Законопроекты потребуют доработки перед тем, как их рассмотрят снова.

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Верховная Рада не приняла законопроекты о растаможке автомобилей через "Дію". Они не набрали необходимого количества голосов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк заявил, что всего 212 нардепов проголосовали за законопроект №7466 о растаможке авто в "Дії". Также только 206 депутатов поддержали изменения в Таможенный кодекс №7468 об изменении порядка регистрации транспортных средств.

Такое решение стало неожиданным, так как глава Минцифры Михаил Федоров и глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поддержали эти законопроекты. Они отметили, что цифровизация должна сделать процесс растаможки авто более прозрачным и быстрым.

Также регистрация автомобиля в "Дії" исключила бы любые коррупционные схемы на таможне. Тем не менее этого оказалось недостаточно.

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Даниил Гетманцев предлагает оставить бесплатную растаможку для одной категории авто (фото)

Украинские автодилеры против

Мы уже рассказывали о том, что законопроекты о растаможке авто через "Дію" раскритиковала Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров. Они считают, что изменения противоречат европейскому законодательству и соглашению об ассоциации с ЕС и уменьшат поступления в госбюджет.

Главной проблемой является новая формула растаможки. Она может поспособствовать ввозу в Украину более старых автомобилей.

Ранее Фокус писал, какие подержанные автомобили украинцы пригоняли из-за рубежа в 2022 году.