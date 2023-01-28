Растаможка авто через "Дію": презентована новая формула расчета платежей

Размер таможенных платежей для авто будет рассчитываться по новой методике. Растаможка подержанных авто возрастом 10 лет и более станет существенно дешевле.

Related video

Министерство цифровой трансформации представило новую методику расчета таможенных платежей на авто. Она разработана специально для онлайн-растаможки через приложение "Дія". С деталями новой формулы растаможки можно ознакомиться на сайте портала госуслуг "Дія".

Новая формула растаможки авто

По новым правилам растаможка авто в Украине сведется к двум сборам – акцизному налогу и НДС. Каждый из них будет рассчитываться по специальной формуле.

[ + – ] Минцифры предлагает изменить формулы расчета акциза и НДС на авто Фото: С сайта приложения государственных услуг «Дія»

Важным показателем для растаможки является ставка. Она рассчитывается по такой формуле:

Ставка=Ставка базовая х коэффициент х курс евро (НБУ)

Базовая ставка зависит от возраста авто и составляет от 0,70 до 2,07. Чем больше возраст, тем она меньше.

[ + – ] Базовая ставка зависит от возраста авто Фото: С сайта приложения государственных услуг «Дія»

Коэффициент определяется по такой формуле:

Коэффициент = Коэффициент объема х Коэффициент типа двигателя х Коэффициент эксклюзивности

Коэффициент объема – объем двигателя в кубических сантиметрах. Коэффициент типа двигателя составляет 1 для бензиновых и газовых моторов, 1,2 – для дизелей и 0,5 – для гибридов. Для электрокаров он нулевой, ведь их растаможка останется бесплатной. Коэффициент эксклюзивности равен 1 для большинства машин и 2 – для эксклюзивных и коллекционных авто.

Акциз на авто рассчитывается путем разделения ставки на балансирующий коэффициент (он равен 2). Для определения суммы НДС нужно умножить ставку на балансирующий коэффициент (он равен 3,5) и на 20%.

Важно

Какие б/у авто украинцы пригоняли из-за рубежа в 2022 году: популярные бренды и модели

Как изменится стоимость растаможки авто в Украине

Для примера, растаможка по новым правилам Audi A6 2006 года с 2,0-литровым турбодизелем обойдется в 80 132 гривен. Сейчас ее сумма ощутимо больше – 143 500 гривен.

А Toyota Corolla 2022 года с 1,6-литровым бензиновым мотором можно будет растаможить за 136 921 гривен. Это несколько больше, чем по действующим правилам (131 312 грн). То есть, более старые машины будет выгоднее пригонять.

[ + – ] Растаможка б/у авто возрастом 1-2 года несколько подорожает Фото: С сайта приложения государственных услуг «Дія»

Как будет работать растаможка авто онлайн

Владельцы машин не должны будут сидеть и высчитывать сумму платежей. Растаможка авто через "Дію" будет работать автоматически – достаточно будет ввести VIN-номер.

Вся необходимая информация подтянется автоматически и в приложении будет проведен мгновенный подсчет таможенных платежей. После этого можно будет внести оплату и зарегистрировать авто через "Дію".

Когда заработает онлайн-растаможка авто через "Дію"

Здесь все зависит от Верховной Рады – она должна принять законопроекты №7466 и 7468. По словам народного депутата Ярослава Железняка, профильный комитет рассмотрит их на ближайшем заседании и уже в феврале их могут вынести на голосование.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине начнут выдавать автомобильные номера нового образца.

Также мы писали, что в Украине могут обязать водителей менять шины на зиму.