Растаможка авто через "Дію": презентована новая формула расчета платежей
Размер таможенных платежей для авто будет рассчитываться по новой методике. Растаможка подержанных авто возрастом 10 лет и более станет существенно дешевле.
Министерство цифровой трансформации представило новую методику расчета таможенных платежей на авто. Она разработана специально для онлайн-растаможки через приложение "Дія". С деталями новой формулы растаможки можно ознакомиться на сайте портала госуслуг "Дія".
Новая формула растаможки авто
По новым правилам растаможка авто в Украине сведется к двум сборам – акцизному налогу и НДС. Каждый из них будет рассчитываться по специальной формуле.
Важным показателем для растаможки является ставка. Она рассчитывается по такой формуле:
- Ставка=Ставка базовая х коэффициент х курс евро (НБУ)
Базовая ставка зависит от возраста авто и составляет от 0,70 до 2,07. Чем больше возраст, тем она меньше.
Коэффициент определяется по такой формуле:
- Коэффициент = Коэффициент объема х Коэффициент типа двигателя х Коэффициент эксклюзивности
Коэффициент объема – объем двигателя в кубических сантиметрах. Коэффициент типа двигателя составляет 1 для бензиновых и газовых моторов, 1,2 – для дизелей и 0,5 – для гибридов. Для электрокаров он нулевой, ведь их растаможка останется бесплатной. Коэффициент эксклюзивности равен 1 для большинства машин и 2 – для эксклюзивных и коллекционных авто.
Акциз на авто рассчитывается путем разделения ставки на балансирующий коэффициент (он равен 2). Для определения суммы НДС нужно умножить ставку на балансирующий коэффициент (он равен 3,5) и на 20%.Важно
Как изменится стоимость растаможки авто в Украине
Для примера, растаможка по новым правилам Audi A6 2006 года с 2,0-литровым турбодизелем обойдется в 80 132 гривен. Сейчас ее сумма ощутимо больше – 143 500 гривен.
А Toyota Corolla 2022 года с 1,6-литровым бензиновым мотором можно будет растаможить за 136 921 гривен. Это несколько больше, чем по действующим правилам (131 312 грн). То есть, более старые машины будет выгоднее пригонять.
Как будет работать растаможка авто онлайн
Владельцы машин не должны будут сидеть и высчитывать сумму платежей. Растаможка авто через "Дію" будет работать автоматически – достаточно будет ввести VIN-номер.
Вся необходимая информация подтянется автоматически и в приложении будет проведен мгновенный подсчет таможенных платежей. После этого можно будет внести оплату и зарегистрировать авто через "Дію".
Когда заработает онлайн-растаможка авто через "Дію"
Здесь все зависит от Верховной Рады – она должна принять законопроекты №7466 и 7468. По словам народного депутата Ярослава Железняка, профильный комитет рассмотрит их на ближайшем заседании и уже в феврале их могут вынести на голосование.
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