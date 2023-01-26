Когда в Украине разрешат растамаживать авто через "Дію" по новой формуле

Растаможка авто через "Дію" будет занимать не более 5 минут, а также поможет в борьбе с коррупцией в таможенной отрасли Украины. Депутаты рассмотрят соответствующие законопроекты уже в феврале.

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В Украине уже в этом году могут разрешить растамаживать автомобили через "Дію". Для этого будет применяться новая формула регистрации. Об этом рассказал в своем Telegram-канале депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Уже в феврале в Верховной Раде рассмотрят законопроекты о регистрации автомобилей через сервис цифровых услуг "Дія". В Минцифры считают, что это станет одной из самых важных антикоррупционных реформ в таможенной отрасли Украины.

"На ближайшем заседании нашего Комитета будут наконец-то рассмотрены законопроекты №7466 и 7468 по растаможке автомобилей через "Дію". Будет вынесена на рассмотрение парламента доработанная версия обеих инициатив. Рассмотрение в Верховной Раде планируется уже в феврале", — сказал Железняк.

Впервые растамаживать автомобили через "Дію" предложили еще в июне 2022 года. В законопроекте №7466 сказано, что при регистрации авто больше не будет учитываться его стоимость.

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Формула расчета стоимости растаможки будет состоять из возраста, типа, объема двигателя и эксклюзивности авто. Также планируют отменить пенсионный сбор при регистрации.

Как будет работать растаможка авто через "Дію":

сперва в "Дії" необходимо будет ввести VIN-код транспортного средства, после чего система автоматически подсчитает стоимость растаможки

размер платежа за растаможку зависит от характеристик автомобиля

сразу после растаможки можно будет зарегистрировать авто прямо в "Дії"

процесс подачи документов занимает не более 5 минут

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