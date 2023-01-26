Коли в Україні дозволять розмитнювати авто через "Дію" за новою формулою

Розмитнення авто через "Дію" займатиме не більше 5 хвилин, а також допоможе в боротьбі з корупцією у митній галузі України. Депутати розглянуть відповідні законопроєкти вже в лютому.

Related video

В Україні вже цього року можуть дозволити розмитнювати автомобілі через "Дію". Для цього застосовуватиметься нова формула реєстрації. Про це розповів у своєму Telegram-каналі депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Уже в лютому у Верховній Раді розглянуть законопроєкти про реєстрацію автомобілів через сервіс цифрових послуг "Дія". У Мінцифри вважають, що це стане однією з найважливіших антикорупційних реформ у митній галузі України.

"На найближчому засіданні нашого Комітету будуть нарешті розглянуті законопроєкти №7466 і 7468 щодо розмитнення автомобілів через "Дію". Буде винесено на розгляд парламенту доопрацьовану версію обох ініціатив. Розгляд у Верховній Раді планується вже в лютому", — сказав Железняк.

Уперше розмитнювати автомобілі через "Дію" запропонували ще в червні 2022 року. В законопроєкті №7466 сказано, що під час реєстрації авто більше не враховуватиметься його вартість.

Важливо

В Україні водіїв перевірятимуть на алкогольне сп'яніння за новими правилами

Формула розрахунку вартості розмитнення складатиметься з віку, типу, об'єму двигуна й ексклюзивності авто. Також планують скасувати пенсійний збір під час реєстрації.

Як працюватиме розмитнення авто через "Дію":

спершу в "Дії" необхідно буде запровадити VIN-код транспортного засобу, після чого система автоматично підрахує вартість розмитнення

розмір платежу за розмитнення залежить від характеристик автомобіля

відразу після розмитнення можна буде зареєструвати авто прямо в "Дії"

процес подання документів займає не більше 5 хвилин

Раніше Фокус писав, що експерти визначили найпопулярніші кросовери з пробігом в Україні за 2022 рік.