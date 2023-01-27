Украинским водителям будут выдавать автомобильные номера нового образца
Новые автомобильные номера не будут использовать первые два символа для обозначения региона. Они будут отображать способ регистрации транспортного средства.
В МВД Украины утвердили номера для автомобилей нового образца. Они предназначены для авто, которые будут оформлены онлайн или через "Дію". Об этом сказано в приказе ведомства.
Уже в 2023 году владельцы новых зарегистрированных транспортных средств получат новые номера. При оформлении онлайн или через "Дію" первые два символа, которые обозначают регион Украины, заменят на другие обозначения.Важно
Для таких автомобилей будут использовать буквы:
- ED, DC — при регистрации в электронном кабинете водителя в Едином государственном реестре единой информационной системы Министерства внутренних дел Украины
- DI, PD — при регистрации через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в том числе с использованием сервиса "Дія"
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