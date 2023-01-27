Украинским водителям будут выдавать автомобильные номера нового образца

Новые автомобильные номера не будут использовать первые два символа для обозначения региона. Они будут отображать способ регистрации транспортного средства.

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В МВД Украины утвердили номера для автомобилей нового образца. Они предназначены для авто, которые будут оформлены онлайн или через "Дію". Об этом сказано в приказе ведомства.

Уже в 2023 году владельцы новых зарегистрированных транспортных средств получат новые номера. При оформлении онлайн или через "Дію" первые два символа, которые обозначают регион Украины, заменят на другие обозначения.

Важно

В Украине водителей будут проверять на алкогольное опьянение по новым правилам

Для таких автомобилей будут использовать буквы:

ED, DC — при регистрации в электронном кабинете водителя в Едином государственном реестре единой информационной системы Министерства внутренних дел Украины

— при регистрации в электронном кабинете водителя в Едином государственном реестре единой информационной системы Министерства внутренних дел Украины DI, PD — при регистрации через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в том числе с использованием сервиса "Дія"

Ранее Фокус писал, что в Украине сезонная смена шин может стать обязательной. Таким образом можно повысить безопасность дорожного движения в осенне-зимний период.

Также мы сообщали, что в Украине автомобилистов ждет множество изменений, которые связаны со сдачей экзаменов на права, наказаниями за нарушение ПДД и изменением стоимости водительских удостоверений.