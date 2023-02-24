Верховна Рада провалила голосування за розмитнення авто через "Дію": назвали причини

Не всім сподобалася нова формула розмитнення автомобілів. Законопроєкти вимагатимуть доопрацювання перед тим, як їх розглянуть знову.

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Верховна Рада не ухвалила законопроєкти про розмитнення автомобілів через "Дію". Вони не набрали необхідної кількості голосів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що лише 212 нардепів проголосували за законопроєкт №7466 про розмитнення авто в "Дії". Також лише 206 депутатів підтримали зміни до Митного кодексу №7468 щодо зміни порядку реєстрації транспортних засобів.

Таке рішення стало несподіваним, оскільки голова Мінцифри Михайло Федоров і голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтримали ці законопроєкти. Вони зазначили, що цифровізація має зробити процес розмитнення авто більш прозорим і швидким.

Також реєстрація автомобіля у "Дії" унеможливила б будь-які корупційні схеми на митниці. Проте цього виявилося замало.

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Українські автодилери проти

Ми вже розповідали про те, що законопроєкти про розмитнення авто через "Дію" розкритикувала Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і дилерів. Вони вважають, що зміни суперечать європейському законодавству та угоді про асоціацію з ЄС та зменшать надходження до держбюджету.

Головною проблемою є нова формула розмитнення. Вона може сприяти ввезенню в Україну старіших автомобілів.

Раніше Фокус писав, які уживані автомобілі українці приганяли з-за кордону в 2022 році.