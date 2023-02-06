Данило Гетманцев пропонує залишити безплатне розмитнення для однієї категорії авто (фото)

Незабаром в Україні буде впроваджене розмитнення авто онлайн. Проте для ЗСУ воно має залишитися повністю безплатним.

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Безплатне розмитнення авто в Україні може залишитися тільки для ЗСУ. Таке рішення підтримує голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Українські новини".

"У постачанні такого транспорту є потреба, тому його продовжують ввозити без мит для військових. Це відбувається з обов'язковими документами, що засвідчують потрапляння у військову частину", — наголосив депутат.

За словами Данила Гетманцева, проблем із цими "євробляхами" не буде. Автомобілі реєструються на військові частини та будуть там.

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Відповідаючи на запитання, чи можливе присвоєння безплатно розмитнених авто для ЗСУ, депутат зазначив, що під час війни це питання не стоїть. Облік машин здійснюватиметься вже після нашої перемоги.

Нагадаємо, що вже цього року в Україні можуть запровадити повністю нову систему розмитнення авто через програму "Дія". Парламентський комітет уже схвалив відповідний законопроєкт. Розрахунок митних платежів здійснюватиметься автоматично за складною формулою.

Також Фокус повідомляв, що в Україні змінили процедуру розмитнення автомобілів.