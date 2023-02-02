В Україні змінили процедуру розмитнення авто: як тепер розраховуються платежі

В Україні тепер потрібно вносити заставу у розмірі повної вартості розмитнення транспортного засобу. Якщо сума авансу перевищить вартість митного платежу, різницю власнику повернуть пізніше.

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В Україні з 1 лютого внесли зміни до процедури розмитнення автомобілів. Тепер під час перетину кордону потрібно вносити фінансову гарантію. Про це повідомили у West Auto Hub.

До 1 лютого для ввезення з-за кордону деяких транспортних засобів потрібно було оформляти попередню митну декларацію. Тепер потрібно вносити заставні кошти на рахунок митниці в розмірі повної вартості розмитнення авто.

Після внесення коштів податки на регіональній митниці перерахують. Під час коригування платежів власнику авто або повернуть зайві гроші, або вимагатимуть доплатити потрібну суму. Навіть за розмитнення електромобілів потрібно вносити авансові кошти.

Також під час розмитнення авто можна скористатися послугами фінансового гарантування. Їх надають деякі приватні компанії власним коштом.

Важливо

Розмитнення авто через "Дію": презентували нову формулу розрахунку платежів

Крім цього, розмір митних платежів для авто буде розраховуватися за новою методикою. Розмитнення автомобілів в Україні зведеться до двох зборів — акцизного податку та ПДВ.

За новими правилами, вартість розмитнення деяких автомобілів знизиться. Іноді розмір митних платежів виявиться навіть більшим.

Розмитнити авто можна буде онлайн за допомогою сервісу Дія. Ця процедура працюватиме автоматично, а для підрахунку вартості послуги достатньо буде ввести VIN-номер.

Раніше Фокус писав, що в січні українці придбали приблизно 3 тисячі нових автомобілів, і переважна більшість із них були кросоверами та позашляховиками.