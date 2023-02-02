В Украине изменили процедуру растаможки авто: как теперь рассчитываются платежи

В Украине теперь нужно вносить залог в размере полной стоимости растаможки транспортного средства. Если сумма аванса превысит стоимость таможенного платежа, то разницу владельцу вернут позже.

Related video

В Украине с 1 февраля внесли изменения в процедуру растаможки автомобилей. Теперь при пересечении границы нужно вносить финансовую гарантию. Об этом сообщили в West Auto Hub.

До 1 февраля для ввоза из-за границы некоторых транспортных средств необходимо было оформлять предварительную таможенную декларацию. Теперь нужно вносить залоговые средства на счет таможни в размере полной стоимости растаможки авто.

После внесения средств налоги на региональной таможне пересчитают. При корректировке платежей владельцу авто либо вернут лишние деньги, либо потребуют доплатить необходимую сумму. Даже при растаможке электромобилей нужно вносить авансовые средства.

Также при растаможке авто можно воспользоваться услугами финансового гарантирования. Их предоставляют некоторые частные компании за собственные средства.

Важно

Растаможка авто через "Дію": презентована новая формула расчета платежей

Помимо этого размер таможенных платежей для авто будет рассчитываться по новой методике. Растаможка автомобилей в Украине сведется к двум сборам – акцизному налогу и НДС.

По новым правилам стоимость растаможки некоторых автомобилей снизится. Иногда размер таможенных платежей окажется даже больше.

Растаможить авто можно будет онлайн при помощи сервиса "Дія". Эта процедура будет работать автоматически, а для подсчета стоимости услуги достаточно будет ввести VIN-номер.

Ранее Фокус писал, что в январе украинцы приобрели примерно 3 тысячи новых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами и внедорожниками.