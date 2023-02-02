Кроссоверы в тренде: названы самые популярные авто в Украине за январь

Кроссоверы и внедорожники пользуются огромным спросом в Украине. В десятке моделей-лидеров авторынка за январь — девять моделей повышенной проходимости.

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В январе украинцы приобрели примерно 3 тыс. новых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами и внедорожниками. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

В ТОП-10 моделей-лидеров украинского авторынка — сразу девять моделей повышенной проходимости. Единственное исключение — Toyota Corolla, занявшая десятое место.

[ + – ] Renault Duster лидирует на украинском авторынке Фото: Renault

Самое популярное авто в Украине за январь — Renault Duster (177 авто). На второе место поднялся Toyota Land Cruiser Prado (157 шт.), а на третье – Suzuki Grand Vitara (152).

Лидер прошлого года Toyota RAV4 опустился на шестое место (106 авто). Также отмечается, что четвертуют позицию занял электрокроссовер Volkswagen ID.4 (130 авто).

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Где в Украине покупают самые дорогие и самые дешевые автомобили

Самые популярные автомобили в Украине за январь 2023 года:

Renault Duster – 177 проданных авто Toyota Land Cruiser Prado – 157 Suzuki Grand Vitara – 152 Volkswagen ID.4 – 130 Kia Sportage – 123 Toyota RAV4 – 108 Mercedes-Benz GLE – 97 Hyundai Tucson – 85 BMW X5 – 83 Toyota Corolla – 77

Примечательно, что на 10 моделей-лидеров приходится сразу 40% украинского рынка новых авто.

Ранее Фокус сообщал, что на украинский рынок вышел недорогой электрокроссовер MG Marvel R с запасом хода до 400 км.