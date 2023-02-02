Кроссоверы в тренде: названы самые популярные авто в Украине за январь
Кроссоверы и внедорожники пользуются огромным спросом в Украине. В десятке моделей-лидеров авторынка за январь — девять моделей повышенной проходимости.
В январе украинцы приобрели примерно 3 тыс. новых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами и внедорожниками. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".
В ТОП-10 моделей-лидеров украинского авторынка — сразу девять моделей повышенной проходимости. Единственное исключение — Toyota Corolla, занявшая десятое место.
Самое популярное авто в Украине за январь — Renault Duster (177 авто). На второе место поднялся Toyota Land Cruiser Prado (157 шт.), а на третье – Suzuki Grand Vitara (152).
Лидер прошлого года Toyota RAV4 опустился на шестое место (106 авто). Также отмечается, что четвертуют позицию занял электрокроссовер Volkswagen ID.4 (130 авто).Важно
Самые популярные автомобили в Украине за январь 2023 года:
- Renault Duster – 177 проданных авто
- Toyota Land Cruiser Prado – 157
- Suzuki Grand Vitara – 152
- Volkswagen ID.4 – 130
- Kia Sportage – 123
- Toyota RAV4 – 108
- Mercedes-Benz GLE – 97
- Hyundai Tucson – 85
- BMW X5 – 83
- Toyota Corolla – 77
Примечательно, что на 10 моделей-лидеров приходится сразу 40% украинского рынка новых авто.
Ранее Фокус сообщал, что на украинский рынок вышел недорогой электрокроссовер MG Marvel R с запасом хода до 400 км.