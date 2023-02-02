Кросовери у тренді: названо найпопулярніші авто в Україні за січень

Кросовери та позашляховики мають величезний попит в Україні. У десятці моделей-лідерів авторинку за січень — дев'ять моделей підвищеної прохідності.

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У січні українці придбали приблизно 3 тис. нових автомобілів, і переважна більшість із них були кросоверами та позашляховиками. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

У топ 10 моделей-лідерів українського авторинку одразу дев'ять моделей підвищеної прохідності. Єдиний виняток — Toyota Corolla, що посіла десяте місце.

[ + – ] Renault Duster лідирує на українському авторинку Фото: Renault

Найпопулярніше авто в Україні за січень — Renault Duster (177 авто). На друге місце піднявся Toyota Land Cruiser Prado (157 шт.), А на третє — Suzuki Grand Vitara (152).

Лідер минулого року Toyota RAV4 опустився на шосте місце (106 автомобілів). Також зазначається, що четверту позицію зайняв електрокросовер Volkswagen ID.4 (130 авто).

Важливо

Де в Україні купують найдорожчі та найдешевші автомобілі

Найпопулярніші автомобілі в Україні за січень 2023 року:

Renault Duster — 177 проданих авто Toyota Land Cruiser Prado — 157 Suzuki Grand Vitara — 152 Volkswagen ID.4 — 130 Kia Sportage — 123 Toyota RAV4 — 108 Mercedes-Benz GLE — 97 Hyundai Tucson — 85 BMW X5 — 83 Toyota Corolla — 77

Примітно, що на 10 моделей-лідерів припадає одразу 40% українського ринку нових авто.

Раніше Фокус повідомляв, що на український ринок вийшов недорогий електрокросовер MG Marvel R із запасом ходу до 400 км.