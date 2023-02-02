Кросовери у тренді: названо найпопулярніші авто в Україні за січень
Кросовери та позашляховики мають величезний попит в Україні. У десятці моделей-лідерів авторинку за січень — дев'ять моделей підвищеної прохідності.
У січні українці придбали приблизно 3 тис. нових автомобілів, і переважна більшість із них були кросоверами та позашляховиками. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".
У топ 10 моделей-лідерів українського авторинку одразу дев'ять моделей підвищеної прохідності. Єдиний виняток — Toyota Corolla, що посіла десяте місце.
Найпопулярніше авто в Україні за січень — Renault Duster (177 авто). На друге місце піднявся Toyota Land Cruiser Prado (157 шт.), А на третє — Suzuki Grand Vitara (152).
Лідер минулого року Toyota RAV4 опустився на шосте місце (106 автомобілів). Також зазначається, що четверту позицію зайняв електрокросовер Volkswagen ID.4 (130 авто).Важливо
Найпопулярніші автомобілі в Україні за січень 2023 року:
- Renault Duster — 177 проданих авто
- Toyota Land Cruiser Prado — 157
- Suzuki Grand Vitara — 152
- Volkswagen ID.4 — 130
- Kia Sportage — 123
- Toyota RAV4 — 108
- Mercedes-Benz GLE — 97
- Hyundai Tucson — 85
- BMW X5 — 83
- Toyota Corolla — 77
Примітно, що на 10 моделей-лідерів припадає одразу 40% українського ринку нових авто.
Раніше Фокус повідомляв, що на український ринок вийшов недорогий електрокросовер MG Marvel R із запасом ходу до 400 км.