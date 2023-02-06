Даниил Гетманцев предлагает оставить бесплатную растаможку для одной категории авто (фото)

В скором времени в Украине будет внедрена растаможка авто онлайн. Тем не менее, для ВСУ она должна остаться полностью бесплатной.

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Бесплатная растаможка авто в Украине может остаться только для ВСУ. Такое решение поддерживает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Об этом он заявил в интервью агентству "Українські новини".

"В поставках такого транспорта есть потребность, поэтому их продолжают ввозить без пошлин для военных. Это происходит под обязательные документы, удостоверяющие попадание на воинскую часть", — подчеркнул депутат.

По словам Даниила Гетманцева, проблем с этими "евробляхами" не будет. Автомобили регистрируются на военные части и будут пребывать там.

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Отвечая на вопрос, возможно ли присвоение бесплатно растаможенных авто для ВСУ, депутат отметил, что во время войны этот вопрос не стоит. Учет машин будет осуществляться уже после нашей победы.

Напомним, что уже в нынешнем году в Украине могут ввести полностью новую систему растаможки авто через приложение "Дія". Парламентский комитет уже одобрил соответствующий законопроект. Расчет таможенных платежей будет осуществляться автоматически по сложной формуле.

Также Фокус сообщал, что в Украине изменена процедура растаможки автомобилей.