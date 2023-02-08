Розмитнення авто онлайн: українські автодилери розкритикували нові правила

На думку асоціації автоімпортерів, новий механізм розмитнення не відповідає правилам СОТ, європейському законодавству та угоді про асоціацію з ЄС. До того ж він зменшить надходження до держбюджету.

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Законопроєкти 7466 та 7468 про розмитнення авто через додаток "Дія" вже схвалмв парламентський комітет, і їх незабаром внесуть на розгляд у Верховній Раді. Проте реформа влаштовує не всіх — свої зауваження щодо нових правил розмитнення висловила Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів та дилерів (ВААІД). Про це повідомляє Auto-Consulting.

Автоімпортери підтримують діджиталізацію розмитнення та прагнення зробити цей процес простішим і прозорішим. Водночас сам механізм розрахунку митних платежів викликає у них низку питань.

[ + – ] На думку представників ВААІД, нові правила розмитнення не відповідають нормам СОТ та законодавству ЄС Фото: Державна митна служба

У ВААІД стверджують, що нова формула ПДВ на авто не відповідає європейському законодавству та правилам СОТ, які вимагають розраховувати податок від митної вартості товару. До того ж нові правила суперечать зобов'язанням, взятим Україною під час підписання угоди про асоціацію з ЄС щодо екостандартів.

Також нова формула розмитнення сприяє ввезенню в Україну старіших авто, адже для них встановлено знижену базову ставку акцизного збору. А скасування збору до пенсійного фонду за першої реєстрації нових та вживаних авто знизить надходження до бюджету.

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Крім того, у ВААІД вважають, що розмитнення авто через "Дію" за новою методикою вдарить по офіційних "білих" автоімпортерах. А ще вона не сприяє залученню іноземних інвесторів та будівництву в Україні автозаводів. Після закінчення війни наша країна матиме потенціал, враховуючи той факт, що у РФ закрилися близько трьох десятків підприємств галузі та автовиробники потребують нових складальних майданчиків. Тому у ВААІД запропонували спільно доопрацювати законопроєкти.

Раніше Фокус повідомляв, що для розмитнення авто тепер необхідно вносити заставні кошти.