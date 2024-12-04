В Україні скасують пільгове розмитнення електромобілів: коли це станеться

Пільгове розмитнення електромобілів в Україні не продовжуватимуть на 2026 рік. Данило Гетманцев пояснив таке рішення нерівномірним податковим навантаженням на авто з ДВС та електрокари.

Пільги на електромобілі в Україні планують скасувати із 2026 року. Про це заявив народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Auto-Consulting.

За його словами, пільги електромобілі діятимуть ще рік, як і планувалося і поки ніхто їх не чіпатиме. Однак продовжувати їх на 2026 рік не збираються.

Таку позицію народний депутат пояснив нерівномірним податковим навантаженням на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння та електрокари. У країні, яка воює, не можна звільняти певний товар від ПДВ.

"Якщо раніше мова йшла про підтримку нової продукції, яку треба було стимулювати, то це — одне. А коли зараз, електромобіль вже у кожного другого, то чому одні мають платити податки, а інші — ні", — зазначив Данило Гетманцев.

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Пільги на електромобілі в Україні

Як відомо, з 2018 року в Україні діє пільгове розмитнення електромобілів, причому термін його дії вже двічі продовжували. Електрокари повністю звільнені від мита та ПДВ, а акциз при розмитненні становить 1 євро за 1 кВт∙год ємності батареї. Враховуючи, що ємність рідко перевищує 120 кВт∙год, то розмитнення електромобіля в Україні коштує щонайбільше 120 євро.

Саме пільги посприяли стрімкому росту попиту на електромобілі в Україні. Для прикладу, в 2024 році імпортовано понад 45 тис. таких авто, а загальна їх вартість перевищила мільярд доларів.

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