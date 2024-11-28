Українці в 2024 році потратили мільярд доларів на електромобілі: найпопулярніші моделі

В Україну активно завозять нові та вживані електромобілі. Найбільше "зелених" авто імпортували з Китаю, США та Німеччини.

За дев’ять місяців 2024 року до України ввезли 45 361 електромобіль. Їх загальна вартість митна склала 989 мільйонів доларів. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром", посилаючись на дані Держстату.

Із цієї кількості 12 619 електрокарів були новими – на них загалом потратили 334 мільйони доларів. За інформацією від Федерації автопрому України, найпопулярніші електромобілі — Volkswagen ID.4, BYD Song та Honda M-NV, які збирають у Китаї.

Volkswagen ID.4 є найпопулярнішим новим електрокаром Фото: Volkswagen

Країни-постачальники нових електрокарів в Україну:

Китай – 11 131 авто. Японія – 472 од. Німеччина – 304 од. Велика Британія – 247 од. Бельгія – 218 од.

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Вживаних електромобілів привезли 32 742 загальною вартістю 655 мільйонів доларів. Найбільшим попитом користуються Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Model Y.

У вживаному сегменті лідирує Nissan Leaf Фото: Nissan

Із яких країн завозять електромобілі з пробігом в Україну:

США – 12 602 авто. Німеччина – 5188 од. Південна Корея – 4193 од. Велика Британія – 3165 од. Китай – 2147 од.

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