У яких регіонах України найдешевші авто з пробігом — дослідження

Експерти порівняли середню вартість вживаних автомобілів у різних регіонах України. Виявилося, що ціни відрізняються у кілька разів.

Ціни на авто з пробігом в Україні суттєво різняться, залежно від регіону. Інститут досліджень авторинку проаналізував вартість вживаних авто в різних областях і визначив, де вони найнижчі, а де — найвищі.

У рамках дослідження експерти вивчили ціни на вживані авто та визначили середню їхню вартість у регіонах України. Встановлено, що в різних областях ціни можуть відрізнятися в рази.

Найдорожчі авто з пробігом — у Львівській (середня ціна — 7800 доларів), Київській ($7777) та Волиньській ($6700) областях. Найдешевші вживані авто — у Херсонській (2600 доларів), Донецькій ($2650) і Луганській ($3500) областях.

Інститут досліджень авторинку вказує на тенденцію. Найвищі ціни на авто з пробігом — у столичному регіоні, а також в областях, через які завозять машини в Україну. Там переважно купують недавно пригнані машини, середній вік яких менший. Відповідно, вони й дорожчі.

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Водночас у регіонах, де ведуться бойові дії, вживані машини значно дешевші. Там парк авто з пробігом оновлюється повільно, тому ціни нижчі.

Раніше Фокус розповідав, що в Німеччині визначили найбільш та найменш надійні авто з пробігом.

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