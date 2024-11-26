В каких регионах Украины самые дешевые авто с пробегом — исследование

Эксперты сравнили среднюю стоимость подержанных автомобилей в разных регионах Украины. Оказалось, что цены отличаются в несколько раз.

Цены на авто с пробегом в Украине существенно различаются, в зависимости от региона. Институт исследований авторынка проанализировал стоимость подержанных авто в разных областях и определил, где они самые низкие, а где — самые высокие.

В рамках исследования эксперты изучили цены на подержанные авто и определили среднюю их стоимость в регионах Украины. Установлено, что в разных областях цены могут отличаться в разы.

Самые дорогие авто с пробегом — во Львовской (средняя цена — 7800 долларов), Киевской ($7777) и Волынской ($6700) областях. Самые дешевые подержанные авто — в Херсонской (2600 долларов), Донецкой ($2650) и Луганской ($3500) областях.

Институт исследований авторынка указывает на тенденцию. Самые высокие цены на авто с пробегом — в столичном регионе, а также в областях, через которые завозят машины в Украину. Там преимущественно покупают недавно пригнанные машины, средний возраст которых меньше. Соответственно, они и дороже.

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В то же время в регионах, где ведутся боевые действия, подержанные машины значительно дешевле. Там парк авто с пробегом обновляется медленно, поэтому цены ниже.

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