В Украине снижается спрос на авто с пробегом: какие модели продолжают покупать (фото)

Регистрации подержанных авто в Украине снизились почти на четверть по сравнению с 2023 годом. Наибольшим спросом пользуются модели Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan.

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В Украине падает спрос на авто с пробегом. В октябре первую регистрацию прошли 16,3 тыс. подержанных машин — это наименьший месячный показатель в 2024 году, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Volkswagen Golf остается лидером на подержанном рынке Фото: Volkswagen

По сравнению с сентябрем отмечается спад спроса на 4%, а по сравнению с октябрем 2023 года — сразу на 23%. Средний возраст ввозимых авто с пробегом составляет 9,5 года.

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Почти половина зарегистрированных подержанных авто (46%) имеют бензиновые двигатели. Доля дизельных машин составляет 26%, электромобилей — 20%, а гибридов и авто с ГБО — по 4%.

Спрос на Renault Megane остается высоким на Renault Megane Фото: Renault

Самые популярные подержанные авто в Украине неизменны — это Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan. Лидером остается Volkswagen Golf.

Самые популярные авто с пробегом в Украине за октябрь 2024 года:

Volkswagen Golf — 1028 авто Renault Megane — 786 ед. Skoda Octavia — 634 ед. Volkswagen Passat — 454 ед. Nissan Leaf — 447 ед. Volkswagen Tiguan — 431 ед. Audi Q5 — 374 ед. Audi A4 — 323 ед. Volkswagen Touran — 305 ед. Tesla Model Y — 299 ед.

Всего за 10 месяцев 2024 года первую регистрацию в Украине прошли 192,3 тыс. авто с пробегом, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус рассказывал, что рынок новых авто в Украине стабилизировался.

Также мы писали, что в Украине упал спрос на дизельные автомобили.