В Украине резко упал спрос на дизельные авто: какие модели продолжают покупать (фото)
Украинцы стали покупать на четверть меньше дизельных автомобилей. Самыми популярными являются новые и подержанные модели Renault.
Продажи дизельных автомобилей в Украине резко снизились. За сентябрь украинцы приобрели 5,7 тыс. новых и подержанных авто с дизельными двигателями. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с прошлым годом зафиксировано снижение спроса на 26%. Примечательно, что новых дизельных машин приобрели на 16% больше, чем в прошлом году — 1,5 тыс. единиц. Их доля на рынке выросла с 22 до 26%. Самым популярным является кроссовер Renault Duster.
Топ 5 популярных новых дизельных авто за сентябрь 2024 года:
- Renault Duster — 406 проданных авто.
- Toyota Hilux — 148 ед.
- Volkswagen Touareg — 100 ед.
- Skoda Kodiaq — 81 ед.
- Mitsubishi L200 — 69 ед.
А вот продажи подержанных авто с дизелем обвалились сразу на 34% — до 4,3 тыс. Их средний возраст составляет 10,4 года, а доля на рынке снизилась до 25%. Лидером в сегменте остается Renault Megane.
Самые популярные подержанные авто с дизелем:
- Renault Megane — 413 проданных авто.
- Skoda Octavia — 324 ед.
- Volkswagen Passat — 279 ед.
- Nissan Qashqai — 226 ед.
- Volkswagen Golf — 169 ед.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине резко вырос спрос на подержанные авто из США.
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