В Украине резко упал спрос на дизельные авто: какие модели продолжают покупать (фото)

Украинцы стали покупать на четверть меньше дизельных автомобилей. Самыми популярными являются новые и подержанные модели Renault.

Related video

Продажи дизельных автомобилей в Украине резко снизились. За сентябрь украинцы приобрели 5,7 тыс. новых и подержанных авто с дизельными двигателями. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с прошлым годом зафиксировано снижение спроса на 26%. Примечательно, что новых дизельных машин приобрели на 16% больше, чем в прошлом году — 1,5 тыс. единиц. Их доля на рынке выросла с 22 до 26%. Самым популярным является кроссовер Renault Duster.

Renault Duster Фото: Renault

Топ 5 популярных новых дизельных авто за сентябрь 2024 года:

Renault Duster — 406 проданных авто. Toyota Hilux — 148 ед. Volkswagen Touareg — 100 ед. Skoda Kodiaq — 81 ед. Mitsubishi L200 — 69 ед.

Важно

Какие авто из Китая чаще всего выбирают украинцы: рейтинг моделей (фото)

А вот продажи подержанных авто с дизелем обвалились сразу на 34% — до 4,3 тыс. Их средний возраст составляет 10,4 года, а доля на рынке снизилась до 25%. Лидером в сегменте остается Renault Megane.

Renault Megane Фото: Renault

Самые популярные подержанные авто с дизелем:

Renault Megane — 413 проданных авто. Skoda Octavia — 324 ед. Volkswagen Passat — 279 ед. Nissan Qashqai — 226 ед. Volkswagen Golf — 169 ед.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине резко вырос спрос на подержанные авто из США.

Также мы писали, что в Украину привезли недорогой электрокар за $9900.