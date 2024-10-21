В Украине появился недорогой городской электромобиль за $9900 (фото)

Компактный электрокар Letin Mango Yema достигает всего 3,6 м в длину и является четырехместным. Он способен развить 100 км и проехать 185 км без подзарядки.

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Запас хода электрокара составляет 185 км

Новый Letin Mango Yema — компактный городской хэтчбек А-класса длиной всего 3,6 м. Его называют конкурентом массового Wuling Hongguan Mini EV. У авто высокий капот, изогнутая оконная линия, раскосые фары и фонари.

На передней панели установлено два дисплея

Салон Letin Mango Yema рассчитан на четырех человек, а объем его багажника составляет 185-975 л. Несмотря на то, что модель бюджетная, она получила цифровой щиток приборов и 9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы.

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Кроме того, комплектация Letin Mango Yema включает кондиционер, камеру заднего вида, круиз-контроль и систему стабилизации.

Салон рассчитан на четыре человека

Китайский электромобиль Letin Mango Yema оснащен мотором на 35 л. с. и 110 Н∙м, а также литий-железо-фосфатной батареей емкостью 18,5 кВт∙ч. Хэтчбек массой 860 кг способен развить до 100 км/ч, а заявленный запас хода составляет 185 км. Зарядка электрокара в домашних условиях занимает 6,5 часа.

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