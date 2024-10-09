В Украине появился новейший доступный электрокроссовер Honda с запасом хода 545 км (фото)

Новая Honda e:NP2 — недорогой 4,8-метровый электрокроссовер с рубленым дизайном. Авто оснащено 204-сильным мотором и способно проехать 545 км без подзарядки.

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В Украину начали завозить электромобили Honda e:NP2. Доступные электрические кроссоверы неофициально импортируют из Китая, ведь именно там их производят. Информация об авто появилась на Auto.ria.

Запас хода электрокара достигает 545 км Фото: auto.ria.com

Электрокроссовер Honda e:NP2 — новая модель, которую презентовали весной на автошоу в Пекине. На нашем рынке он стоит примерно от 24 000 до 28 500 долларов.

В салоне установлен большой тачскрин Фото: auto.ria.com

Новая Honda e:NP2 — 4,8-метровый электрокроссовер с рубленым дизайном. У него выраженный "нос", тоненькие фары, скрытые ручки задних дверей и наклоненное на большой угол заднее стекло.

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В салоне установлены узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло. Доступный электромобиль Honda e:NP2 достаточно богато оснащен — есть двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, электроприводы сиденья водителя и дверей багажника, подогрев и вентиляция кресел, набор систем безопасности.

Электрокар достаточно богато оснащен Фото: auto.ria.com

Электрокроссовер Honda e:NP2 оснащен 204-сильным мотором на передней оси и батареей емкостью 68,4 кВт∙ч. Максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч, а запас хода составляет 545 км. Кроме того, есть функция двунаправленной зарядки, то есть можно питать от авто электроприборы.

Кстати, в Украине появилась и новая Honda Accord одиннадцатого поколения. Седан доступен в бензиновой и гибридной версиях.

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