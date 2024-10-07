В Киеве заметили необычный электрокроссовер из США с караоке и запасом хода 700 км (фото)

Электромобиль Fisker Ocean — 4,6-метровый кроссовер с необычным дизайном и набором интересных "фишек". Авто оснащено 558-сильной установкой и способно разогнаться до сотни за 3,9 с.

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В Киеве сфотографировали новый Fisker Ocean. Электрический кроссовер является большой редкостью, ведь его производство досрочно прекратили. Фотографии авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Дело в том, что компания Fisker недавно обанкротилась и успели выпустить относительно небольшую партию Ocean. Мало того, американский производитель устроил распродажу остатков авто со склада по цене от $2500. В Украину электромобили Fisker Ocean завозят неофициально.

Новый Fisker Ocean — это 4,64-метровый электрокроссовер с оригинальным дизайном. Авто является конкурентом Tesla Model Y.

Электрокроссовер Fisker Ocean обладает рядом интересных "фишек". В его салоне установлен поворотный тачскрин, а аудиосистема дополнена функцией караоке. Кроме того, в авто можно опустить стекла во всех окнах, кроме переднего — производитель назвал это "калифорнийским" режимом.

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Конкретно этот электромобиль Fisker Ocean относится к лимитированной стартовой серии One. Выпустили 5000 таких авто стоимостью от $69 тысяч.

Запас хода Fisker Ocean достигает 707 км Фото: Topcars UA

Fisker Ocean оснащен двухмоторной 558-сильной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить 205 км/ч. Батарея на 113 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 707 км.

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