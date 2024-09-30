Итальянский американец: в Украине появился мощный и недорогой кроссовер Dodge (фото)

Компактный кроссовер Dodge Hornet сейчас является самой доступной моделью американского бренда. Автомобиль предлагается в мощных бензиновой и гибридной модификациях.

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В Украину начали завозить компактные кроссоверы Dodge Hornet. Одно из первых таких авто сфотографировали под Киевом. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новый Dodge Hornet начали выпускать в конце 2022 года. Сейчас это самая маленькая и самая доступная модель американской марки, которая стоит от 31 400 долларов. Впрочем, в Украину обычно завозят подержанные кроссоверы.

Стоит отметить, что кроссовер Dodge Hornet не является самостоятельной моделью, ведь в его основе лежит Alfa Romeo Tonale. Американское авто отличается от итальянского более агрессивным дизайном передней части. Две модели похожи и в салоне.

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Все версии авто являются полноприводными. Конкретно этот Dodge Hornet GT оснащен 2,0-литровым турбомотором на 272 л. с. и 400 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить 225 км/ч.

Сходство с Alfa Romeo Tonale видно не только внешне, но и в салоне Фото: Stellantis

Также существует плаг-ин гибрид Dodge Hornet R/T с 1,3-литровой турбочетверкой и электромотором общей мощностью 292 л. с. Он стартует до сотни за 6,1 с и может проехать 48 км на электротяге.

Кстати, недавно в Киеве видели классический спорткар Dodge Viper начала 2000-х.

Также Фокус рассказывал, что в столице засветился редкий спортивный седан Volvo.