Американская легенда: в Киеве засветился знаменитый спорткар 2000-х (фото)
Dodge Viper второго поколения — спорткар старой школы. Он оснащен большим 8,3-литровым V10 мощностью 500 сил и не имеет системы стабилизации.
В Киеве сфотографировали кабриолет Dodge Viper 2003 года выпуска. Культовое спортивное авто из США является редкостью на украинских дорогах. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Как известно, спорткар Dodge Viper выпускали с 1992 по 2017 год. Эта версия SRT-10 относится ко второму поколению модели (2002-2010 годы).Важно
Dodge Viper SRT-10 отличается агрессивным дизайном с длинным капотом, широкой решеткой радиатора и рельефными боковинами. В салоне кожаные спортивные кресла разделены высоким центральным тоннелем.
Кабриолет Dodge Viper 2003 года оснащен огромным 8,3-литровым V10 на 500 л. с. и 711 Н∙м. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а максимальная скорость составляет 306 км/ч.
Спорткар Dodge Viper позиционировали как авто для умелого водителя, поэтому он не имеет системы стабилизации или трекшн-контроля. Установили только ABS. Впрочем, комплектация авто не бедная — есть климат-контроль, круиз-контроль, подогрев сидений, датчики дождя и света.
Кстати, недавно в Киеве видели редкий спорткар от обанкротившейся американской марки.
Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли первый Rolls-Royce Cullinan 2024.