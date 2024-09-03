Американская легенда: в Киеве засветился знаменитый спорткар 2000-х (фото)

Dodge Viper второго поколения — спорткар старой школы. Он оснащен большим 8,3-литровым V10 мощностью 500 сил и не имеет системы стабилизации.

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В Киеве сфотографировали кабриолет Dodge Viper 2003 года выпуска. Культовое спортивное авто из США является редкостью на украинских дорогах. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Как известно, спорткар Dodge Viper выпускали с 1992 по 2017 год. Эта версия SRT-10 относится ко второму поколению модели (2002-2010 годы).

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Dodge Viper SRT-10 отличается агрессивным дизайном с длинным капотом, широкой решеткой радиатора и рельефными боковинами. В салоне кожаные спортивные кресла разделены высоким центральным тоннелем.

Кабриолет Dodge Viper 2003 года оснащен огромным 8,3-литровым V10 на 500 л. с. и 711 Н∙м. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а максимальная скорость составляет 306 км/ч.

Dodge Viper 2003 года способен развить 306 км/ч Фото: Topcars UA

Спорткар Dodge Viper позиционировали как авто для умелого водителя, поэтому он не имеет системы стабилизации или трекшн-контроля. Установили только ABS. Впрочем, комплектация авто не бедная — есть климат-контроль, круиз-контроль, подогрев сидений, датчики дождя и света.

Кстати, недавно в Киеве видели редкий спорткар от обанкротившейся американской марки.

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