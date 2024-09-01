В Киеве заметили редкий и малоизвестный спорткар от General Motors и создателя Tesla (фото)

Saturn Sky — обтекаемый двухместный кабриолет от обанкротившегося бренда General Motors. Спорткар оснащен 260-сильным турбомотором и способен разгоняться до сотни за 5,4 с.

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В Киеве сфотографировали кабриолет Saturn Sky 2007 года. Спортивное авто из США является редкостью на украинских дорогах. Его фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Бренд Saturn был создан концерном General Motors для выпуска недорогих бюджетных автомобилей. Он просуществовал с 1985 по 2010 год и стал жертвой мирового экономического кризиса вместе с марками Saab и Pontiac.

Saturn Sky — едва ли не единственная спортивная модель американской марки. По сути, кабриолет является братом-близнецом Pontiac Solstice и Opel GT, который несколько отличается от них по дизайну. Кстати, внешность всех трех автомобилей создал Франц фон Хольцхаузен, который сейчас является ведущим стилистом Tesla и разработал дизайн всех электрокаров марки.

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Кабриолет Saturn Sky выпускался с 2006 по 2010 год. Конкретно это авто относится к заряженной модификации Red Line с 2,0-литровой турбочетверкой на 260 л. с. и 350 Н∙м. С 5-ступенчатой автоматической КПП спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 5,4 с и развить 227 км/ч.

Ранее в Киеве засветился еще один автомобиль от обанкротившегося подразделения General Motors — заряженный Saab 9-3 Aero.

Также Фокус рассказывал, что в столице видели редкий спортивный кроссовер BMW с мощным дизелем.