У Києві помітили рідкісний і маловідомий спорткар від General Motors і творця Tesla (фото)

Saturn Sky — обтічний двомісний кабріолет від збанкрутілого бренду General Motors. Спорткар оснащений 260-сильним турбомотором та здатен розганятися до сотні за 5,4 с.

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У Києві сфотографували кабріолет Saturn Sky 2007 року. Спортивне авто зі США є рідкістю на українських дорогах. Його світлини з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Бренд Saturn був створений концерном General Motors для випуску недорогих бюджетних автомобілів. Він проіснував з 1985 по 2010 рік і став жертвою світової економічної кризи разом із марками Saab і Pontiac.

Saturn Sky – чи не єдина спортивна модель американської марки. По суті, кабріолет є братом-близнюком Pontiac Solstice та Opel GT, який дещо відрізняється від них за дизайном. До речі, зовнішність усіх трьох автомобілів створив Франц фон Хольцхаузен, який наразі є провідним стилістом Tesla та розробив дизайн усіх електрокарів марки.

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Кабріолет Saturn Sky випускали з 2006 по 2010 рік. Конкретно це авто належить до зарядженої модифікації Red Line з 2,0-літровою турбочетвіркою на 260 к. с. та 350 Н∙м. Із 5-ступінчастою автоматичною КПП спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 5,4 с і розвинути 227 км/год.

Раніше у Києві засвітився ще один автомобіль від збанкрутілого підрозділу General Motors — заряджений Saab 9-3 Aero.

Також Фокус розповідав, що в столиці бачили рідкісний спортивний кросовер BMW із потужним дизелем.