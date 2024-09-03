Американська легенда: у Києві засвітився знаменитий спорткар 2000-х (фото)

Dodge Viper другого покоління — спорткар старої школи. Він оснащений великим 8,3-літровим V10 потужністю 500 сил та не має системи стабілізації.

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У Києві сфотографували кабріолет Dodge Viper 2003 року. Культове спортивне авто зі США є рідкістю на українських дорогах. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Як відомо, спорткар Dodge Viper випускали з 1992 по 2017 рік. Ця версія SRT-10 належить до другого покоління моделі (2002-2010 роки).

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Dodge Viper SRT-10 вирізняється агресивним дизайном із довгим капотом, широкою решіткою радіатора та рельєфними боковинами. У салоні шкіряні спортивні крісла розділені високим центральним тунелем.

Кабріолет Dodge Viper 2003 року оснащений величезним 8,3-літровим V10 на 500 к. с. та 711 Н∙м. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 3,9 с, а максимальна швидкість становить 306 км/год.

Dodge Viper 2003 року здатен розвинути 306 км/год Фото: Topcars UA

Спорткар Dodge Viper позиціонували як авто для вмілого водія, тому він не має системи стабілізації чи трекшн-контролю. Установили лише ABS. Утім, комплектація авто не бідна – є клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів сидінь, датчики дощу та світла.

До речі, недавно в Києві бачили рідкісний спорткар від збанкрутілої американської марки.

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