Італійський американець: в Україні з'явився потужний і недорогий кросовер Dodge (фото)

Компактний кросовер Dodge Hornet наразі є найдоступнішою моделлю американського бренду. Автомобіль пропонують у потужних бензиновій та гібридній модифікаціях.

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В Україну почали завозити компактні кросовери Dodge Hornet. Одне із перших таких авто сфотографували під Києвом. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новий Dodge Hornet почали випускати в кінці 2022 року. Наразі це найменша на найдоступніша модель американської марки, яка коштує від 31 400 доларів. Утім, в Україну зазвичай завозять вживані кросовери.

Варто відзначити, що кросовер Dodge Hornet не є самостійною моделлю, адже в його основі лежить Alfa Romeo Tonale. Американське авто відрізняється від італійського агресивнішим дизайном передньої частини. Дві моделі схожі і в салоні.

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Усі версії авто є повнопривідними. Конкретно цей Dodge Hornet GT оснащений 2,0-літровим турбомотором на 272 к. с. і 400 Нм. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути 225 км/год.

Схожість із Alfa Romeo Tonale видно не лише зовні, але й у салоні Фото: Stellantis

Також існує плаг-ін гібрид Dodge Hornet R/T з 1,3-літровою турбочетвіркою та електромотором загальною потужністю 292 к. с. Він стартує до сотні за 6,1 с та може проїхати 48 км на електротязі.

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