Паркинг с суперкарами: в Киеве на стоянке супермаркета заметили эксклюзивные авто (фото)

В центре Киева засветились раритетные спорткары. На паркинге заметили экстремальный Porsche 911 GT3 в тюнинге от TechArt и знаменитый Mercedes SLS AMG.

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На стоянке одного из киевских супермаркетов сфотографировали дорогие спортивные авто. Общая их стоимость превышает 350 000 долларов. Их фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Первое авто — новый Porsche 911 GT3, цена которого превышает 240 000 долларов или 10 миллионов гривен. Экстремальный трековый спорткар узнается по обвесу и большому антикрылу.

Общая стоимость авто превышает 350 000 долларов Фото: Topcars UA

Спорткар Porsche 911 GT3 — единственная версия модели с атмосферным двигателем. Высокооборотная 4,0-литровая шестерка развивает 510 л. с. и 470 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а максимальная скорость составляет 318 км/ч.

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Покупателям предлагают 6-ступенчатую механическую КПП или робот PDK. Автомобилю доработали ходовую, установили управляемые задние колеса и карбоново-керамические тормоза. К тому же, он получил карбоновые аксессуары от TechArt.

Porsche 911 GT3 получил тюнинг от TechArt Фото: Topcars UA

Второе авто — купе Mercedes SLS AMG, которое уже стало современной классикой. Модель позиционировали, как преемника легендарного Mercedes 300 SL Gullwing, поэтому оно получило двери типа "крыло чайки", которые поднимаются вверх.

Под длинным капотом Mercedes SLS AMG установлен 6,2-литровый 571-сильный V8, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Он позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,8 с и развивать 317 км/ч.

Кстати, недавно в Киеве видели очень редкий спорткар Porsche 911 90-х годов.

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