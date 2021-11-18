Американцы показали нового конкурента Tesla: у него есть караоке и пляжный режим

Электрокроссовер Fisker будет доступен в трех вариантах. Цены стартуют с 37,5 тыс. долларов.

Американская компания Fisker показала на автосалоне в Лос-Анджелесе электрический кроссовер Ocean. Новый соперник Tesla поступит в производство ровно через год – в ноябре 2022-го. Выпускать его будут в Австрии. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Запас хода кроссовера - до 562 км Фото: carscoops.com

Электромобиль Fisker Ocean достигает 4640 мм в длину и отличается оригинальным дизайном с изогнутой оконной линией и тоненькой диодной оптикой. В качестве опции предлагают солнечные панели на крышу.

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В салоне не обошлось без оригинальных решений. Так, 17,1-дюймовый сенсорный дисплей может поворачиваться. Аудиосистема дополнена функцией караоке. Кроме того, нажатием кнопки можно одновременно опустить все стекла и открыть люк в крыше – в Fisker назвали это "калифорнийским" режимом для пляжа.

[ + – ] Топовая версия разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с Фото: carscoops.com

Кроссовер Fisker Ocean предложат в трех модификациях:

Ocean ($37 499) – один мотор, передний привод, 279 л. с., 6,9 с до 100 км/ч, запас хода – 402 км;

Ocean Ultra ($49 999) – два мотора, полный привод 540 л. с., 3,9 с до 100 км/ч, запас хода – 547 км;

Ocean Extreme ($68 999) – два мотора, полный привод 550 л. с., 3,6 с до 100 км/ч, запас хода – 562 км.

[ + – ] Сенсорный дисплей в салоне поворачивается Фото: carscoops.com

Ранее Фокус рассказывал о новом электрическом кроссовере Hyundai Ioniq 7.Его прототип также представили в Лос-Анджелесе.