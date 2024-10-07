У Києві помітили незвичний електрокросовер зі США із караоке і запасом ходу 700 км (фото)

Електромобіль Fisker Ocean — 4,6-метровий кросовер із незвичним дизайном та набором цікавих "фішок". Авто оснащене 558-сильною установкою і здатне розігнатися до сотні за 3,9 с.

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У Києві сфотографували новий Fisker Ocean. Електричний кросовер є великою рідкістю, адже його виробництво достроково припинили. Світлини авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Річ у тім, що компанія Fisker нещодавно збанкрутувала і встигли випустити відносно невелику партію Ocean. Ба більше, американський виробник влаштував розпродаж залишків авто зі складу за ціною від $2500. В Україну електромобілі Fisker Ocean завозять неофіційно.

Новий Fisker Ocean — це 4,64-метровий електрокросовер із оригінальним дизайном. Авто є конкурентом Tesla Model Y.

Електрокросовер Fisker Ocean має низку цікавих "фішок". У його салоні встановлено поворотний тачскрін, а аудіосистема доповнена функцією караоке. Крім того, в авто можна опустити скло у всіх вікнах, крім переднього — виробник назвав це "каліфорнійським" режимом.

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Конкретно цей електромобіль Fisker Ocean належить до лімітованої стартової серії One. Випустили 5000 таких авто вартістю від $69 тисяч.

Запас ходу Fisker Ocean сягає 707 км Фото: Topcars UA

Fisker Ocean оснащений двомоторною 558-сильною установкою і здатен розігнатися до 100 км/год за 3,9 с та розвинути 205 км/год. Батарея на 113 кВт∙год забезпечує запас ходу в 707 км.

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