У Києві помітили новітній потужний спорткар Mercedes (фото)

Mercedes-AMG CLE53 AMG оснащений 449-сильною турбошісткою та гібридною установкою. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 4,2 с.

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У Києві сфотографували новий Mercedes CLE у топовій зарядженій версії від AMG. Спортивне купе недавно вийшло на український ринок. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Купе Mercedes CLE замінило одразу дві моделі – C-Class Coupe та E-Class Coupe. Автомобіль більший за попередників (4,85 м), але зберігає знайомий елегантний дизайн із довгим капотом та вигнутим дахом.

Версія Mercedes-AMG CLE53 відрізняється від стандартної моделі широкою "пащею" радіаторної решітки, агресивнішими бамперами, обвісом, заднім спойлером та 19-дюймовими дисками. У салоні встановлені спортивні крісла та кермо.

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Купе Mercedes-AMG CLE53 оснащене 3,0-літровою турбошісткою на 449 к. с. і 600 Н∙м, яка доповнена "м’якою" гібридною установкою потужністю 23 к. с. Стандартним є повний привід.

Із 9-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,2 с, а максимальна швидкість може бути обмежена на позначці 250 або 270 км/год. Також доопрацьована ходова купе. Новий Mercedes-AMG CLE53 коштує від 3,81 млн гривень.

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