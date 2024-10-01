Новий BMW M5 та електричний Maybach: які елітні авто нещодавно з'явилися в Україні (фото)
Українці під час війни купують дорогі суперкари, заряджені седани та потужні позашляховики. На дорогах з'являються нові Ferrari, Rolls-Royce та Maybach.
Попит на дорогі елітні автомобілі в Україні зростає в 2024 році. Деякі преміальні бренди під час повномасштабної війни вже продаються краще, аніж у 2021 році. На українських дорогах з’являється все більше нових дорогих суперкарів та позашляховиків. Фокус обрав найяскравіші авто преміумкласу, які помітили в Україні останнім часом.
Audi RS6 GT
У Хмельницький привезли Audi RS6 Avant GT – лімітовану версію спортивного універсала. Випустили лише 660 таких авто вартістю понад 200 000 євро. Потужність його 4,0-літрового V8 з турбонаддувом збільшили до 630 к. с. Авто здатне розігнатися до 100 км/год за 3,3 с і розвинути 305 км/год – це найшвидший у світі універсал.
BMW M5
У Львові з’явився перший в Україні седан BMW M5 G90. Модель нового покоління змінилася не лише зовні – вона вперше стала плагін-гібридом. 4,4-літровий V8 твін-турбо доповнили електромотором, а сумарна віддача силової установки становить 727 к. с. Новий BMW M5 здатен не лише розігнатися до сотні за 3,5 с, але й проїхати до 69 км на електротязі. Ціна – понад 6 мільйонів гривень.Важливо
Brabus 800
Brabus 800 4×4² — нетиповий продукт німецького тюнінг-ательє. Цей "Гелендваген" призначений для бездоріжжя, тому має портальні мости і великі позашляхові шини, а його кліренс сягає 350 мм. Потужність 4,0-літрового турбомотора підняли до 800 к. с., що дає змогу розганятися до 100 км/год за 4 с. Звісно ж, на кузові та в салоні з’явилося чимало карбону.
Ferrari 296 GTB
Суперкар Ferrari 296 GTB також є гібридом. Його оснастили 2,9-літровим V6 із турбонаддувом та електромотором, які разом видають 830 к. с. Це дозволяє розганятися до 100 км/год за 2,9 с і розвивати 330 км/год, а ще можна проїхати 25 км в електричному режимі. Дизайн витриманий у дусі флагманського Ferrari SF90 Stradale – із витягнутим силуетом та вираженим "носом". Ціна Ferrari 296 GTB – від $340 000.
Lotus Emira
Lotus Emira – нове спортивне купе британської марки, яке замінило одразу три моделі – Elise, Exige та Evora. Авто вирізняється обтічним клиноподібним дизайном і оснащене багатше, аніж решта спорткарів Lotus. Топова версія моделі отримала 3,5-літровий V6 від Toyota Camry, доповнений механічним компресором. Його 406 сил достатньо, щоб стартувати до сотні за 4,5 с і розвивати 2090 км/год.
Maybach-Maybach EQS680 SUV
Новий Mercedes-Maybach EQS680 SUV – перший електромобіль бренду. Розкішний кросовер вартістю від 7,5 мільйона гривень сфотографували в Мукачевому. У його дизайні чимало хрому, а в салоні на задньому ряду можна встановити окремі крісла з електроприводом та масажем. 668-сильна установка дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,4 с, а запас ходу становить 600 км.
Mercedes-AMG GT-R Pro
Суперкар Mercedes-AMG GT-R Pro не новий, але цінний. Його випустили лімітованою серією із 750 авто. Авто полегшили, покращили його аеродинаміку та доопрацювали ходову. Із 585-сильним V8 твін-турбо спринт до сотні займає 3,6 с, а максимальна швидкість становить 319 км/год.Важливо
Range Rover Sport SV
Новий Range Rover Sport SV – найшвидший позашляховик британського бренду. Під його капотом ховається 4,4-літровий V8 з турбонаддувом виробництва BMW. Його 635 сил достатньо, аби розганяти двохтонний позашляховик до 100 км/год за 3,6 с. Range Rover Sport SV отримав обвіс і 23-дюймові диски, а в салоні встановили спортивні крісла. Ціна – від 10,1 млн гривень.
Rolls-Royce Cullinan
До України привезли один із перших у Європі Rolls-Royce Cullinan 2024. Розкішний кросовер за $500 000 пройшов оновлення і зазнав змін зовні та всередині, а також отримав нові варіанти внутрішнього оздоблення. Як і раніше, модель пропонують із двигунами V12 потужністю 571 та 600 сил.
Tesla Cybertruck
Пікап Tesla Cybertruck дешевший за решту авто в нашому рейтингу. Привезений в Україну електрокар обійшовся в $155 000. Авто із незвичним дизайном та полірованим сталевим кузовом сягає 5,7 м у довжину. Конкретно цей пікап має 600-сильну установку, а його запас ходу становить 550 км. У арсеналі авто – керовані задні колеса та пневмопідвіска.
До речі, нещодавно в Монако виявили замаскований спорткар Porsche 911 GT3 з України.
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