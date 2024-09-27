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Авто

У Києві засвітився найоригінальніший мотоцикл Harley Davidson (фото)

Harley Davidson Pan America, Harley Davidson, мотоцикл Harley Davidson, новий Harley Davidson Pan America
Фото: Topcars UA | Harley Davidson Pan America — новий туристичний мотоцикл

Мотоцикл Harley Davidson Pan America — туристична модель із незвичним дизайном. Байк оснащений 152-сильним мотором і здатен розвинути 220 км/год.

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У Києві сфотографували новий Harley Davidson Pan America. Це найбільш оригінальна та нестандартна модель у сучасній лінійці бренду. Її світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Harley Davidson Pan America, Harley Davidson, мотоцикл Harley Davidson, новий Harley Davidson Pan America Fullscreen
Мотоцикл вирізняється оригінальним дизайном
Фото: Topcars UA

Мотоцикл Harley Davidson Pan America випускають із 2020 року. Це туристична модель класу Dual-Sport, пристосована до легкого бездоріжжя. Її маса становить 229 кг.

мотоцикл Harley Davidson Pan America, Harley Davidson, мотоцикл Harley Davidson, новий Harley Davidson Pan America Fullscreen
Harley Davidson Pan America здатен розвинути 220 км/год
Фото: Topcars UA

Pan America вирізняється на фоні інших Harley Davidson своїм нетиповим дизайном. У нього футуристичний передній обтікач з вузькими світлодіодними фарами. Мотоцикл оснащений сенсорним дисплеєм та Bluetooth.

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Цей Harley Davidson Pan America у виконанні 1250 Special оснащений 1,25-літровим двигуном V2, який розвиває 152 к. с. та 128 Н∙м. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП.

мотор Harley Davidson Pan America, Harley Davidson, мотоцикл Harley Davidson, новий Harley Davidson Pan America Fullscreen
Мотоцикл оснащений 152-сильним двигуном V2
Фото: Topcars UA

Мотоцикл Harley Davidson здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с і розвинути 220 км/год, а середня витрата пального становить 5,5 л на 100 км. Ціна Harley Davidson Pan America в Україні – від 23 тис. євро.

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