У Києві засвітився найоригінальніший мотоцикл Harley Davidson (фото)

Мотоцикл Harley Davidson Pan America — туристична модель із незвичним дизайном. Байк оснащений 152-сильним мотором і здатен розвинути 220 км/год.

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У Києві сфотографували новий Harley Davidson Pan America. Це найбільш оригінальна та нестандартна модель у сучасній лінійці бренду. Її світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Мотоцикл Harley Davidson Pan America випускають із 2020 року. Це туристична модель класу Dual-Sport, пристосована до легкого бездоріжжя. Її маса становить 229 кг.

Harley Davidson Pan America здатен розвинути 220 км/год Фото: Topcars UA

Pan America вирізняється на фоні інших Harley Davidson своїм нетиповим дизайном. У нього футуристичний передній обтікач з вузькими світлодіодними фарами. Мотоцикл оснащений сенсорним дисплеєм та Bluetooth.

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Цей Harley Davidson Pan America у виконанні 1250 Special оснащений 1,25-літровим двигуном V2, який розвиває 152 к. с. та 128 Н∙м. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП.

Мотоцикл Harley Davidson здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с і розвинути 220 км/год, а середня витрата пального становить 5,5 л на 100 км. Ціна Harley Davidson Pan America в Україні – від 23 тис. євро.

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