В Україні з'явилися перші електромобілі Xiaomi: подробиці та ціни (фото)
Перший електромобіль Xiaomi — обтічний седан Е-класу. Модель доступна у версіях потужністю 300 та 673 к. с., а її запас ходу становить від 700 до 830 км.
В Україну почали продавати електромобілі Xiaomi SU7. Перші авто вже привезли з Китаю. Інформація про них з’явилася на сайті Auto.ria.
Ціна Xiaomi SU7 в Україні становить від 37 500 до 44 300 доларів (залежно від версії моделі) за вживані авто з невеликим пробігом. Судячи з фото, електрокар виставили в шоурумі одного з автосалонів у Дніпрі.
Новий Xiaomi SU7 досить багато оснащений: є панорамний дах, роздільний клімат-контроль, електропакет, підігрів крісел та керма, масаж сидінь, камери кругового огляду, великий тачскрін, проєкція на лобове скло, набір систем безпеки.
Нагадаємо, що новий Xiaomi SU7 – п’ятиметровий седан Е-класу з обтічним дизайном. Модель позиціонують, як доступнішу альтернативу Tesla Model S та Porsche Taycan. Авто має два багажники: 517-літровий задній та 105-літровий передній.
Електромобіль Xiaomi SU7 доступний у задньопривідній 300-сильній та повнопривідній 673-сильній модифікаціях. Розгін до сотні займає від 2,78 до 5,28 с. Топовий варіант седана здатен розвинути 265 км/год.
Для Xiaomi SU7 2024 пропонують батареї ємністю від 73,6 до 101 кВт∙год. Заявлений запас ходу електрокара – від 700 до 830 км.
Між іншим, нещодавно в Києві бачили конкурента Xiaomi SU7 від Huawei.
Також Фокус писав, що в Україну привезли електричний Porsche Macan.