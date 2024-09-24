В Украине появились первые электромобили Xiaomi: подробности и цены (фото)

Первый электромобиль Xiaomi — обтекаемый седан Е-класса. Модель доступна в версиях мощностью 300 и 673 л. с., а ее запас хода составляет от 700 до 830 км.

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В Украине начали продавать электромобили Xiaomi SU7. Первые авто уже привезли из Китая. Информация о них появилась на сайте Auto.ria.

Xiaomi SU7 — электрический седан Е-класса — электрический седан Е-класса Фото: auto.ria.com

Цена Xiaomi SU7 в Украине составляет от 37 500 до 44 300 долларов (в зависимости от версии модели) за подержанные авто с небольшим пробегом. Судя по фото, электрокар выставили в шоуруме одного из автосалонов в Днепре.

Запас хода электрокара достигает 830 км Фото: auto.ria.com

Новый Xiaomi SU7 достаточно богато оснащен: есть панорамная крыша, раздельный климат-контроль, электропакет, подогрев кресел и руля, массаж сидений, камеры кругового обзора, большой тачскрин, проекция на лобовое стекло, набор систем безопасности.

В салоне установлен большой тачскрин Фото: auto.ria.com

Напомним, что новый Xiaomi SU7 — пятиметровый седан Е-класса с обтекаемым дизайном. Модель позиционируют, как более доступную альтернативу Tesla Model S и Porsche Taycan. Авто имеет два багажника: 517-литровый задний и 105-литровый передний.

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Электромобиль Xiaomi SU7 доступен в заднеприводной 300-сильной и полноприводной 673-сильной модификациях. Разгон до сотни занимает от 2,78 до 5,28 с. Топовый вариант седана способен развить 265 км/ч.

Электромобиль Xiaomi достаточно богато оснащен Фото: auto.ria.com

Для Xiaomi SU7 2024 предлагают батареи емкостью от 73,6 до 101 кВт∙ч. Заявленный запас хода электрокара — от 700 до 830 км.

Между прочим, недавно в Киеве видели конкурента Xiaomi SU7 от Huawei.

Также Фокус писал, что в Украину привезли электрический Porsche Macan.