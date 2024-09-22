В Киеве заметили новейший электрокар от Huawei с запасом хода до 700 км (фото)

Avatr 12 — обтекаемый пятиметровый электромобиль E-класса от Huawei. Модель предлагается в версиях мощностью от 313 до 578 сил с запасом хода до 700 км.

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В Киеве появился первый электромобиль Avatr 12. Эта модель создана специалистами Huawei. Ее фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Бренд Avatr создан совместно Huawei и Changan. В его линейке уже насчитывается три модели, две из которых — кроссоверы. Avatr 12 — более доступный конкурент Tesla Model S.

Запас хода авто достигает 700 км Фото: Huawei

Новый Huawei Avatr 12 — четырехдверный седан-купе Е-класса длиной 5 метров. Электрокар отличается обтекаемым дизайном и имеет тоненькие диодные фары и фонари. Заднего стекла у него нет, ведь есть камеры.

В салоне Avatr 12 руль приплюснут сверху и снизу, а на всю ширину передней панель растянут тоненький дисплей. Кроме того, установлен отдельный большой тачскрин. Конечно же, мультимедиа и вся электроника разработана в Huawei.

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Новый Avatr 12 предлагают в 313-сильной заднеприводной и 578-сильной полноприводной модификациях. Разгон до сотни занимает от 3,9 до 6,7 с, а максимальная скорость ограничена на 220 км/ч.

на всю ширину передней панели растянут дисплей Фото: Huawei

Электромобиль Huawei Avatr 12 оснащен батареей на 94,5 кВт∙ч. Запас хода составляет от 650 до 700 км.

Кстати, недавно в Украину привезли американский электровнедорожник с запасом хода 640 км.

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