В Киеве заметили новейший электрокроссовер от Huawei с запасом хода 700 км (фото)

Электромобиль Huawei Avatr 11 — 4,9-метровый кроссовер с обтекаемым дизайном. Топовая 578-сильная версия модели разгоняется до 100 км/ч за 4 с.

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В Киеве сфотографировали электромобиль Avatr 11. Кроссовер создан специалистами Huawei. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Бренд Avatr в Huawei создали вместе с Changan. Под этой маркой планируют выпускать исключительно электромобили. Первенец Avatr 11 — большой 4,9-метровый кроссовер, который в Украине стоит от 45 до 77 тыс. долларов.

Новый Avatr 11 отличается обтекаемым дизайном с плавными формами кузова. У него тоненькие светодиодные фары и расширенные задние крылья.

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Китайский электромобиль Avatr 11 предлагается в версиях на 4 и 5 мест. В салоне на передней панели установлены сразу три дисплея. Конечно же, мультимедийную систему и программное обеспечение для авто разработали в Huawei.

На передней панели установлены три дисплея Фото: Huawei

Китайский кроссовер Avatr 11 предлагают в заднеприводной 313-сильной и полноприводной 578-сильной версиях. Более мощный вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 4 с, а его максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

Электромобиль Huawei Avatr 11 доступен с батареями на 90 и 117 кВт∙ч. В первом случае запас хода составляет 555-600 км, во втором — 680-700 км.

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