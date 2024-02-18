В Киеве заметили дорогой семейный электрокар от Geely и Volvo с запасом хода 800 км (фото)

Премиальный электровэн Zeekr 009 богато оснащен, а его шестиместный салон отделан дорогой кожей Nappa. 544-сильная установка позволяет разгоняться до сотни за 4,5 с.

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В Киеве сфотографировали новый Zeekr 009. Роскошный электрический минивэн в Украине стоит от 73 000 до 90 000 долларов. Снимки электрокара появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Zeekr — премиальный электрический бренд концерна Geely. Его штаб-квартира находится в Швеции, а в разработке авто принимают активное участие специалисты Volvo. В Украине встречаются и другие модели Geely Zeekr.

Электромобиль Zeekr 009 – большой 5,2-метровый минивэн с граненым дизайном и оригинальной передней части. Его собратом является новый Volvo EM90.

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Салон Zeekr 009 рассчитан на шесть человек, а в его отделке использована кожа Nappa. Сиденья первого и второго рядов получили электропривод, вентиляцию и массаж. Также комплектация включает раздельный климат-контроль, камеры 360-градусного обзора, монитор для задних пассажиров и систему полуавтономного вождения.

Шестиместный салон отделан дорогой кожей Nappa Фото: Geely

Новый Zeekr 009 оснащен двумя моторами общей мощностью 544 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 190 км/ч. На выбор предложены батареи на 116 и 140 кВт∙ч: запас хода составляет 702 и 822 км, соответственно.

К слову, недавно в Украине презентовали недорогой электрокроссовер Volvo за 32 000 евро.

Также Фокус рассказывал, что Volvo выпустили последнее дизельное авто.