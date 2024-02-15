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Авто

Классика на новый лад: самое надежное авто всех времен вернули в производство (фото)

Volvo P1800 Cyan GT, Volvo P1800 Cyan, Volvo P1800 Cyan, Volvo P1800, спорткар Volvo
Классический Volvo P1800 получил современную версию

Новый Volvo P1800 Cyan GT выглядит как пришелец из 60-х, но на самом деле имеет современную "начинку". Спорткар оснащают турбомоторами мощностью 350 и 420 л. с.

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В Швеции презентовали новый Volvo P1800. Элегантный ретро-спорткар будут собирать вручную и продавать по цене свыше 700 000 долларов. Об этом сообщается на сайте компании Cyan Racing.

Volvo P1800 Cyan, Volvo P1800 Cyan GT, Volvo P1800 Cyan, Volvo P1800, спорткар Volvo Fullscreen
У Volvo P1800 Cyan элегантная внешность в ретро-стиле

Эта шведская фирма создает гоночные и заряженные модели Volvo. Спорткар являет собой современную версию знаменитого купе Volvo P1800 1963 года. Оно прославилось, как самый надежный автомобиль в истории, ведь один из спорткаров попал в Книгу рекордов Гиннесса с пробегом 5,15 млн км.

салон Volvo P1800, Volvo P1800 Cyan, Volvo P1800 Cyan, Volvo P1800, спорткар Volvo Fullscreen
Спорткар стоит около 700 000 долларов

Volvo P1800 Cyan GT (именно так назвали авто) с виду напоминает знаменитого предка своим элегантным дизайном, однако на самом деле это современное авто и все его кузовные панели выполнены из карбона. Масса купе составляет всего 1100 кг.

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Салон отделан кожей и дорогой тканью

Отличить современный Volvo P1800 можно по расширенным крыльям, диодной оптике и 18-дюймовым дискам. Салон отделали кожей и дорогой тканью, а также установили титановый каркас безопасности.

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Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор от гоночного Volvo S60 TC1. Его предлагают в версиях на 350 и 420 л. с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП.

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Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор

Новый Volvo P1800 Cyan GT также получил самоблокирующийся дифференциал, регулируемые амортизаторы и большие тормоза диаметром 362 мм спереди и 350 мм сзади. Машины будут собирать вручную, причем заказчикам придется ждать их по 12-15 месяцев.

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