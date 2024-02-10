Эксклюзив для Аквамена: винтажный Rolls-Royce Джейсона Момоа стал электрокаром (видео)

Вместо 7,7-литровой шестерки Rolls-Royce Phantom II Джейсона Момоа получил 204-сильный электромотор. Дизайн и салон ретро-авто не претерпели изменений.

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Джейсон Момоа решил нестандартно доработать свой Rolls-Royce Phantom 1929 года. Винтажный роскошный седан превратили в электромобиль. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Джейсон Момоа является ценителем старинных авто Фото: скриншот / YouTube

Тюнинг Rolls-Royce Phantom II выполнила американская компания Electrogenic, специализирующаяся на превращении классических машин в электрокары. Вместо 7,7-литровой шестерки мощностью 120 л. с. теперь стоит электромотор на 204 л. с. и 310 Н∙м.

Подкапотное пространство в Rolls-Royce настолько большое, что туда поместилась батарей емкостью 93 кВт∙ч. Запас хода электрокара составляет 240 км.

Rolls-Royce Phantom II не изменился внешне Запас хода авто составляет 240 км Фото: Electrogenic В салоне заменены приборы Фото: скриншот / YouTube Под капотом установлены электромотор и батарея

Кроме того, авто Джейсона Момоа получил улучшенную систему смазки и усовершенствованные тормоза с усилителем и функцией рекуперации.

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Визуально электромобиль Rolls-Royce не изменился, прежним и остался салон, отделанный кожей и деревом. Разве что на панели приборов появился индикатор заряда батареи.

Исполнитель роли Аквамена объяснил, что очень любит старинные авто, но также заботится об окружающей среде, поэтому и решил сделать свой Rolls-Royce чище. Доработке авто даже посвятили эпизод телешоу "В дороге", который вскоре презентуют.

К слову, у Джейсона Момоа есть еще одно роскошное британское авто 20-х – кабриолет Bentley 4 ½ Litre Blower. На нем актер часто ездит по Калифорнии.

Также Фокус рассказывал, что на аукцион выставлен эксклюзивный внедорожник Мистера Бина.