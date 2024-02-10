Ексклюзив для Аквамена: вінтажний Rolls-Royce Джейсона Момоа став електрокаром (відео)

Замість 7,7-літрової шістки Rolls-Royce Phantom II Джейсона Момоа отримав 204-сильний електромотор. Дизайн і салон ретро-авто не зазнали змін.

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Джейсон Момоа вирішив нестандартно доопрацювати свій Rolls-Royce Phantom 1929 року. Вінтажний розкішний седан перетворили на електромобіль. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Джейсон Момоа є поціновувачем старовинних авто Фото: скриншот / YouTube

Тюнінг Rolls-Royce Phantom II виконала американська компанія Electrogenic, що спеціалізується на перетворенні класичних машин на електрокари. Замість 7,7-літрової шістки потужністю 120 к. с. тепер стоїть електромотор на 204 к. с. і 310 Н∙м.

Підкапотний простір у Rolls-Royce настільки великий, що туди помістилася батарей ємністю 93 кВт∙год. Запас ходу електрокара становить 240 км.

Rolls-Royce Phantom II не змінився зовні Запас ходу авто становить 240 км Фото: Electrogenic У салоні замінено прилади Фото: скриншот / YouTube Під капотом встановлені електромотор і батарея

Крім того, авто Джейсона Момоа отримало поліпшену систему змащення та вдосконалені гальма з підсилювачем і функцією рекуперації.

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Візуально електромобіль Rolls-Royce не змінився, незмінним і залишився салон, оздоблений шкірою і деревом. Хіба що на панелі приладів з'явився індикатор заряду батареї.

Виконавець ролі Аквамена пояснив, що дуже полюбляє старовинні авто, але також дбає про довкілля, тож і вирішив зробити свій Rolls-Royce чистішим. Доопрацюванню авто навіть присвятили епізод телешоу "У дорозі", який незабаром презентують.

До слова, у Джейсона Момоа є ще одне розкішне британське авто 20-х — кабріолет Bentley 4 ½ Litre Blower. На ньому актор часто їздить по Каліфорнії.

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